10 способів зіпсувати день перфекціоністові: підступні ідеї з фото

08:15

Пересічній людині зазвичай байдуже, чи збігаються візерунки на тротуарній плитці, чи на однакові шматочки нарізано торт, чи за кольорами розкладено речі в шафі. Такі дрібниці не турбують практично нікого... Окрім перфекціоністів.