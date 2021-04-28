10 способів зіпсувати день перфекціоністові: підступні ідеї з фото

Пересічній людині зазвичай байдуже, чи збігаються візерунки на тротуарній плитці, чи на однакові шматочки нарізано торт, чи за кольорами розкладено речі в шафі. Такі дрібниці не турбують практично нікого... Окрім перфекціоністів.
Для цих людей кожна похибка проти естетики – пекельні тортури. Ну а для простих смертних – просто привід для сміху.
Цікаво: Коли за справу береться перфекціоніст: 11 фото, якими замилуєтесь
1. Мама скоїла цей злочин на моїх очах
Фото dama
2. Просто різні крани. Нічого особливого.
Фото lurrker
3. Я відчув біль, коли це побачив
Фото figyelj
4. Лише одна деталь, а як змінює вигляд!
Фото onedio
5. Навіть маленька чорна крапка здатна вплинути на настрій
Фото memeban
І ще: 10 фото, які викличуть усмішку на обличчі кожного перфекціоніста
6. Зізнайтеся, вас би також це роздратувало?
Фото reddit
7. Уявіть, наскільки важко перфекціоністу бачити це щоденно
Фото dumpaday
8. Просто морозиво упакували навпаки
Фото onedio
9. Таке порушення візуальної гармонії засмутило б будь-кого
Фото dumpaday
10. Як пояснити цій людині, що візерунок на торті зроблений не просто так?
Фото 20min