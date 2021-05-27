Печериці на мангалі: гарячий рецепт для пікніка

Літо – пора веселощів та відпочинку. Улітку всі вибираються на природу. Друзі, родичі просто дочекатися не можуть найближчого вікенда, щоб гайнути на пікнік і поїсти печених на вогні грибочків. М-м-м-м... Як же це смачно!
Про всяк випадок ділимося секретом приготування соковитих та смачних печериць. Бажаємо вам легко приготувати і як слід посмакувати!
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Печериці – безпечні гриби, оскільки вирощуються вони штучно, та й доступні протягом усього року. Готуються такі грибочки буквально лічені хвилини та виходять смачними, соковитими й ароматними.
Маленькі секрети допоможуть приготувати смачнющі гриби / Фото pinterest
Головне, що важливо для приготування шампіньйонів на мангалі, це правильно замаринувати гриби, щоб вони не встигли втратити вологу в процесі запікання.
Інгредієнти:
- 1 кг печериць,
- 2 ст. ложки соєвого соусу,
- 4 ст. ложки оливкової олії,
- 1 ч. ложка хмелі-сунелі,
- чорний мелений перець до свого смаку,
- сіль до свого смаку.
Головне дотриматися поетапності маринування грибів / Фото pinterest
Спосіб приготування:
- Перед тим як замаринувати печериці, гарненько промийте їх під проточною водою, очистьте від сміття та обсушіть.
- З'єднайте хмелі-сунелі, чорний мелений перець, сіль, соєвий соус, оливкову олію і перемішайте.
- Покладіть в маринад гриби та залиште маринуватися на 2 години.
- Потім нанизуйте гриби на шампури та готуйте мариновані печериці на мангалі до рум'яного кольору приблизно 10-15 хвилин, періодично перевертаючи та поливаючи маринадом.
- Подавайте шашлик із печериць гарячим разом з овочами та зеленню.