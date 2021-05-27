Печериці на мангалі: гарячий рецепт для пікніка

Літо – пора веселощів та відпочинку. Улітку всі вибираються на природу. Друзі, родичі просто дочекатися не можуть найближчого вікенда, щоб гайнути на пікнік і поїсти печених на вогні грибочків. М-м-м-м... Як же це смачно!

Про всяк випадок ділимося секретом приготування соковитих та смачних печериць. Бажаємо вам легко приготувати і як слід посмакувати!

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Печериці – безпечні гриби, оскільки вирощуються вони штучно, та й доступні протягом усього року. Готуються такі грибочки буквально лічені хвилини та виходять смачними, соковитими й ароматними.





Маленькі секрети допоможуть приготувати смачнющі гриби / Фото pinterest



Головне, що важливо для приготування шампіньйонів на мангалі, це правильно замаринувати гриби, щоб вони не встигли втратити вологу в процесі запікання.

Інгредієнти:

1 кг печериць,

2 ст. ложки соєвого соусу,

4 ст. ложки оливкової олії,

1 ч. ложка хмелі-сунелі,

чорний мелений перець до свого смаку,

сіль до свого смаку.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взятитонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Головне дотриматися поетапності маринування грибів / Фото pinterest

Спосіб приготування: