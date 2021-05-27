Про всяк випадок ділимося секретом приготування соковитих та смачних печериць. Бажаємо вам легко приготувати і як слід посмакувати!

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Печериці – безпечні гриби, оскільки вирощуються вони штучно, та й доступні протягом усього року. Готуються такі грибочки буквально лічені хвилини та виходять смачними, соковитими й ароматними.

Печериці
Маленькі секрети допоможуть приготувати смачнющі гриби / Фото pinterest

Головне, що важливо для приготування шампіньйонів на мангалі, це правильно замаринувати гриби, щоб вони не встигли втратити вологу в процесі запікання.

Інгредієнти:

  • 1 кг печериць,
  • 2 ст. ложки соєвого соусу,
  • 4 ст. ложки оливкової олії,
  • 1 ч. ложка хмелі-сунелі,
  • чорний мелений перець до свого смаку,
  • сіль до свого смаку.

Печериці на шампурі
Головне дотриматися поетапності маринування грибів / Фото pinterest

Спосіб приготування:

  • Перед тим як замаринувати печериці, гарненько промийте їх під проточною водою, очистьте від сміття та обсушіть.
  • З'єднайте хмелі-сунелі, чорний мелений перець, сіль, соєвий соус, оливкову олію і перемішайте.
  • Покладіть в маринад гриби та залиште маринуватися на 2 години.
  • Потім нанизуйте гриби на шампури та готуйте мариновані печериці на мангалі до рум'яного кольору приблизно 10-15 хвилин, періодично перевертаючи та поливаючи маринадом.
  • Подавайте шашлик із печериць гарячим разом з овочами та зеленню.