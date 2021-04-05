7 ознак того, що ви не економні, а фінансово неграмотні

Багатьом із нас доводиться економити навіть на важливих речах. Причин у такої заощадливості декілька: низька зарплата, великі витрати, а також фінансова неграмотність.

Зараз ми доведемо, що вам доводиться економити на всьому саме через брак елементарних фінансових знань.

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Ви купуєте непотрібні речі

Трапляється, що економні люди купують речі, які насправді їм навіть непотрібні, при цьому забуваючи про елементарні базові товари першої необхідності. Запам'ятайте, економна і фінансово грамотна людина боїться зайвих витрат, але все одно піклується про рівень свого життя. Тому іноді краще витратити коштів на незручний матрац, надбитий посуд і склеєні стільці.

Уникайте покупок непотрібних речей / Фото Perepost

Ви купуєте найдешевші продукти

Більшість економних людей звертають увагу лише на ціну продуктів. Проте насправді потрібно дивитися на склад товарів. Від цього більшою мірою залежить наше здоров'я і загальне самопочуття.

Також краще уникати напівфабрикатів, які є дешевшими, але абсолютно шкідливішими за овочі чи фрукти. Мудрі люди не економлять на своєму здоров'ї.

Ви соромитеся того, що економите

Нічого поганого в тому, що ви економите нема. Люди різного статусу віддають перевагу пропозиціям, які більш вигідні в тому чи іншому плані. Тому, здебільшого якщо ви соромитеся того факту, що вам доводиться економити, ви можете витрачати кошти на зовсім непотрібні речі. Ви це робитимете для того, щоб не виділятися. Ви ні перед ким не повинні оправдовуватися. Робіть лиш так, як вам зручно.

Не соромтеся економити / Фото Psn

Ви залежні від халяви

Усім відомо, що безплатний сир лише в мишоловці. Але іноді халява така заманлива, що жадібні люди погоджуються навіть на те, що їм по факту непотрібне. Як правило, за "халявні" речі доводиться розрахуватися найбільш непередбачливим способом.

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Ви економите гроші, але втрачаєте час

У пошуках дешевих продуктів чи товарів ви можете витратити шалено багато свого вільного часу. Краще придбайте товари за більш-менш оптимальною ціною, а час витрачайте на саморозвитку. Тільки інвестиції в себе допоможуть вам припинити економити на всьому.

Економте час, а не гроші / Фото Heaclub

Ви зовсім не витрачаєте на себе

Трапляються ситуації, коли нема можливості витрачати гроші на хобі, спорт чи інші задоволення. Так, без них можна обійтися, але життя складається з маленьких радощів. Саме тому варто хоча б іноді себе балувати та оплачувати хоча б мінімальні послуги для себе.

Ви купуєте лише в період розпродаж

Так, в період розпродаж можна знайти класні речі за привабливими цінами. Але не завжди акції та розпродажі – це дешево. Радимо спочатку "прицінитися" та порівняти ціни у декількох магазинах.

Окрім цього, під час розпродажів є загроза того, що ви не зможете зупинитися і купите багато речей, які вам зовсім не знадобляться.

Будьте обережні під час розпродажів / Фото Marieclaire