Многим из нас приходится экономить даже на важных вещах. Причин у такой бережливости несколько: низкая зарплата, большие расходы, а также финансовая безграмотность.

Сейчас мы докажем, что вы на всем экономите именно из-за нехватки элементарных финансовых знаний.

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Вы покупаете ненужные вещи

Случается, что экономные люди покупают вещи, которые на самом деле им даже не нужны, при этом забывая об элементарных базовых товарах первой необходимости. Запомните, экономный и финансово грамотный человек боится лишних затрат, но все равно заботится об уровне своей жизни. Поэтому иногда лучше потратить средств на неудобный матрас, надбитую посуду и склеенные стулья.

Избегайте покупок ненужных вещей / Фото Perepost

Вы покупаете дешевые продукты

Большинство экономных людей обращают внимание только на цену продуктов. Однако на самом деле нужно смотреть на состав продуктов. От этого в большей степени зависит наше здоровье и общее самочувствие.

Также лучше избегать полуфабрикатов, которые дешёвые, но вредны, в отличие от овощей или фруктов. Мудрые люди не экономят на своем здоровье.

Вы стесняетесь того, что экономите

Ничего плохого в том, что вы экономите нет. Люди разного статуса предпочитают предложения, которые более выгодны в том или ином плане. Поэтому, в основном если вы стесняетесь того факта, что вам приходится экономить, вы можете тратить средства на совершенно ненужные вещи. Вы это будете делать для того, чтобы не выделяться. Вы ни перед кем не должны оправдываться. Делайте только так, как вам удобно.

Не стесняйтесь экономить / Фото Psn

Вы зависимы от халявы

Всем известно, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но иногда халява такая заманчивая, что жадные люди соглашаются даже на то, что им по факту не нужно. Как правило, за "халявные" вещи приходится рассчитаться наиболее непредусмотрительным способом.

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Вы экономите деньги, но теряете время

В поисках дешевых продуктов или товаров вы можете потратить безумно много своего свободного времени. Лучше приобретите товары по более или менее оптимальной цене, а время тратьте на саморазвитие. Только инвестиции в себя помогут вам прекратить экономить на всем.

Экономьте время, а не деньги / Фото Heaclub

Вы совсем не тратите на себя

Бывают ситуации, когда не представляется возможности тратить деньги на хобби, спорт или другие удовольствия. Да, без них можно обойтись, но жизнь состоит из маленьких радостей. Именно поэтому надо хотя бы иногда себя баловать и оплачивать хотя бы минимальные услуги для себя.

Вы покупаете только в период распродаж

Да, в период распродаж можно найти классные вещи по привлекательным ценам. Но не всегда акции и распродажи – это дешево. Советуем сначала "прицениться" и сравнить цены в нескольких магазинах.

Кроме этого, во время распродаж есть угроза того, что вы не сможете остановиться и купите много вещей, которые вам совсем не понадобятся.

Будьте осторожны во время распродаж / Фото Marieclaire