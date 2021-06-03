Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю

В Україні щороку реєструють випадки отруєння неякісним алкоголем. Сурогатна продукція не лише може зіпсувати враження від напою, але й сильно зашкодити здоров'ю. Щоб не потрапити в халепу, потрібно вміти розрізняти підробку та оригінал. Як це зробити – розповідаємо на прикладі бренду Zubrowka.

Легендарний польський бренд Zubrowka вже понад пів тисячоліття створює натуральні настоянки та чисту горілку з ретельно відібраних трав, прянощів, квітів та ягід, які ростуть у недоторканних лісах Біловезької Пущі. Це унікальний лісовий масив, повністю створений природою. Тут добувають кришталево чисту джерельну воду, яка природно демінералізувалась на 60-метровій глибині.

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На заводі CEDC для настоянок виготовляють високоякісний спирт, який проходить шість етапів очищення.

Zubrowka є безперечним лідером на українському ринку імпортних алкогольних напоїв. За даними авторитетного видання Shanken's IMPACT, Zubrowka у 2020 році була визнана другим алкогольним брендом світу за об'ємами продажів.

Чому важливо обирати якісний алкоголь

Також Zubrowka стала 22-м найбільш продаваним міжнародним алкогольним напоєм та першою серед імпортерів горілки в Україні. На полицях українських магазинів можна побачити багато різних “Зубровок” чи настоянок з аналогічною назвою, які використовують ім'я оригінальної Zubrowka, щоб привабити споживача та заробити на бренді, який впродовж століть завойовував любов та прихильність своїх поціновувачів. Тож як відрізнити оригінальну Zubrowka від підробки та вберегтись від фальсифікату?

Zubrowka Biala / Фото Zubrowka

Насамперед слід розібратись, чому взагалі важливо обирати оригінальну продукцію.

По-перше, неякісний алкоголь надзвичайно шкідливий для здоров'я людини. Вживання такого сурогату у великих дозах може призвести до втрати зору та ниркової й печінкової недостатності, а у найгірших випадках можливі навіть летальні наслідки.

Причиною такої реакції організму є домішки, які додають у сурогат, серед яких найбільш популярними та небезпечними є метанол (метиловий спирт) та етиленгліколь.

Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

Токсична дія метанолу призводить до захворювань нирок та органів зору, а етиленгліколь проявляє системну дію, поступово вражаючи нервову систему, печінку та нирки.

По-друге, ці небезпечні домішки розкладаються в організмі, виділяючи токсичні речовини. Вони спричиняють сильне отруєння, адже в процесі їхнього розпаду в печінці утворюються продукти, що значно перевищують токсичність вихідних сполук.

Також існує низка додаткових негативних факторів, які виникають у разі вживання неякісного алкоголю, наприклад, розчарування у консистенції та смакових властивостях напою, невідповідності складників тощо. Наприклад, купуючи неоригінальну Zubrowka, споживач не лише ризикує своїм здоров'ям, але й не зможе відчути м'який смак та аромат натуральних настоянок від легендарного бренду.

Споживач втрачає можливість доторкнутись до історії та відчути насолоду від знайомства зі справжньою ідентичністю напою. Адже настоянки Zubrowka виготовляють за унікальною рецептурою, яка зберігає в собі таємницю поколінь. Щороку сім'ї збирачів вручну збирають запашну зубрівку, аби передати напою частинку стародавнього пралісу. У кожній пляшці напою міститься стебло зубрівки, яке вручну вкладають перед наповненням пляшки.

Поєднання екологічно чистих компонентів дарує настоянкам Zubrowka магію первозданної природи, яку неможливо відтворити.

Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

Підробка не здатна передати усю палітру вражень від якісного оригінального напою, що призводить до розчарувань та зруйнованих зустрічей. Внаслідок цього зникає бажання спробувати неймовірну палітру смаків Zubrowka та залишаються лише неприємні спогади.

Тому, щоб не натрапити на сурогат та не стати жертвою "чорних" виробників алкоголю, потрібно пити лише якісні спиртні напої від надійного виробника. Пропонуємо розібратись, як відрізнити оригінал від підробки на прикладі Zubrowka.

Оригінал vs підробка

Для того, аби придбати оригінальну Zubrowka або будь-який інший оригінальний алкоголь, потрібно зважати на такі ключові аспекти, як акцизна марка, етикетка та пляшка, у яку розлито напій.



На легальному алкоголі акцизна марка завжди клеїться в одному й тому самому місці таким чином, щоб під час відкривання пляшки вона розірвалась. Акцизні марки мають свій колір, який відповідає виду горілчаного напою. Нижче наведена таблиця, в якій вказана загальна необхідна інформація про те, як мають виглядати акцизні марки в Україні та які реквізити вони повинні містити.

Як виглядає акцизна марка / Фото visnuk

Ще один критерій, за яким можна визначити, чи алкоголь оригінальний – це етикетка.

Етикетка на пляшці має бути рівно наклеєна, під нею не має бути здуття, складок, вона не повинна мати пошкоджень чи нерівностей. Фарба з етикетки не має залишати слідів на руках, а написи на ній мають бути читабельними, чіткими та нерозмитими. На лицевій етикетці оригінальної Zubrowka має бути нанесене характерне зображення зубра.

На контретикетці мусить бути вказана назва продукції (Zubrowka Bison Grass Wodka, Zubrowka Biala Wodka, таке інше), яка відповідає назві на лицьовій етикетці, склад, об'єм та міцність у відсотках. Також обов’язково має бути зазначений виробник, ТОВ "CEDC Інтернешнл", країна походження, адреса виробництва (м. Біалісток, Польща), протипоказання та шкідливість вживання. Важливо звертати увагу на строк придатності та дату розливу. У випадку оригінальної Zubrowka інформація про розлив дублюється на самій пляшці та на кришці. Стерти цю інформацію майже неможливо.

, що на контретикетці також міститься інформація про імпортера Zubrowka в Україні та контактні дані для звернень споживачів щодо якості продукту: ТОВ "РУСТ Україна", вул. Костянтинівська, буд. 2А, м. Київ, Україна, 04071, тел:.+38(044) 560 57 57.

Насамкінець зверніть особливу увагу на дизайн пляшки. На пляшці мають бути чіткі рельєфні написи на дні та інших частинах пляшки. Наприклад, на оригінальній пляшці Zubrowka, на задній стороні нанесене спеціальне тиснення, розроблене з метою запобігання фальсифікації оригінального продукту.

Дизайн пляшок Zubrowka / Фото Zubrowka

Оригінальний дизайн пляшок Zubrowka оздоблений рельєфним зображенням зубра та стеблин трави, які нанесені на задній частині та по боках пляшки. Також на нижній частині лицевої сторони пляшки розміщений рельєфний напис "ORYGINALNA".



У кожну пляшку настоянок Zubrowka Bison Grass вручну вкладають стебло трави зубрівки, яка росте на галявинах Біловезької Пущі. Унікальну рослину збирають сім'ями двічі на рік, і лише збирачі знають, де саме її шукати.

Виробник Zubrowka створює свою продукцію, обираючи найкращі натуральні компоненти, які входять до складу напоїв. Він ретельно контролює, аби кожна пляшка Zubrowka була виготовлена відповідно до європейських стандартів якості. У кожній пляшці Zubrowka Bison Grass міститься стебло трави зубрів, яке вкладають винятково вручну як символ природності напою.

Zubrowka Zlota / Фото Zubrowka

В оригінальних напоях Zubrowka закоркований перший подих густих лісів Біловезької Пущі. Саме тут вручну збирають кожен компонент для настоянок Zubrowka. Комбінація ароматних трав, прянощів, квітів та ягід дарує унікальну симфонію смаків, які не мають аналогів у цілому світі. Справжня Zubrowka – це автентичність, натуральність та історія поколінь, які утворюють винятковий тандем, народжений завдяки відданості традиціям та любові до природи. У ній захована багатогранність поєднань, які відтворюють непідробний дух легендарного бренду.

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