Круті вуличні графіті від нью-йоркського художника Тома Боба: дивовижна підбірка

24 квітня 2021 , 06:20
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Джерело:

My Modern Met

Вуличний художник Том Боб підкорює нью-йоркський міський простір своїми яскравими та божевільними творіннями. Використовуючи стовпи, електричні термінали чи будь-які інші предмети, він створює колоритних героїв, які взаємодіють з оточенням.

На його роботи неможливо дивитися без усмішки. Деякі зображення до і після показують, наскільки артінсталяції можуть трансформувати нудний міський простір у захопливий світ.

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Зазвичай Том Боб працює в Нью-Йорку, але він також розкриває свою творчість і в інших місцях.


Веселе графіті Тома / Колаж 24 каналу

Розумне вуличне мистецтво

Том намагається знайти відповідне місце, щоб розкрити їхній мистецький потенціал. Будь то кришка люка, труби або безліч шлангів, що висять на стіні – для художника кожен із цих буденних елементів має задатки чогось вражаючого.

Моя мета – перетворити вуличні предмети на веселих химерних персонажів, створюючи емоції щастя і дива,
– каже Том.


Мишка і сир / Колаж 24 каналу

Боб відмовляється просто жити у світі, він переробляє його та чудово персоналізує своє нудне оточення. Барвисті, щасливі, грайливі, яскраві та дивовижні персонажі чи тварини змушують людей зупинитися та усміхнутися. Схоже, він знайшов ідеальний спосіб розбудити дитину, яка дрімає всередині кожного з нас.


Веселковий капелюх / Колаж My Modern Met

Зазвичай Том Боб працює в Нью-Йорку, але він також розкриває свою творчість в інших місцях. Перед ним немає нічого безпечного! Він знайшов ідеальний спосіб розбудити душу дитини в кожному з нас!


Черв'як у яблуку / Колаж My Modern Met

Круте вуличне графіті Боба


Мурахоїд / Колаж My Modern Met


Чоловік в окулярах / Колаж My Modern Met


Дівчинка смакує картоплею фрі / Колаж My Modern Met


Розплющений гном / Колаж My Modern Met


Ласує шоколад / Колаж My Modern Met


Барт з "Сімпсонів" / Колаж My Modern Met


Клоун / Колаж My Modern Met


Музикант / Колаж My Modern Met


Закохані змії / Колаж My Modern Met


Білочка з горіхом / Колаж My Modern Met


Персонаж фільму "Пірати Карибського моря" / Колаж My Modern Met


Дівчинка релаксує / Колаж My Modern Met

Автор: Іванна Кутнів