Круті вуличні графіті від нью-йоркського художника Тома Боба: дивовижна підбірка

Вуличний художник Том Боб підкорює нью-йоркський міський простір своїми яскравими та божевільними творіннями. Використовуючи стовпи, електричні термінали чи будь-які інші предмети, він створює колоритних героїв, які взаємодіють з оточенням.

На його роботи неможливо дивитися без усмішки. Деякі зображення до і після показують, наскільки артінсталяції можуть трансформувати нудний міський простір у захопливий світ.

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Зазвичай Том Боб працює в Нью-Йорку, але він також розкриває свою творчість і в інших місцях.



Веселе графіті Тома / Колаж 24 каналу

Розумне вуличне мистецтво

Том намагається знайти відповідне місце, щоб розкрити їхній мистецький потенціал. Будь то кришка люка, труби або безліч шлангів, що висять на стіні – для художника кожен із цих буденних елементів має задатки чогось вражаючого.

Моя мета – перетворити вуличні предмети на веселих химерних персонажів, створюючи емоції щастя і дива,

– каже Том.



Мишка і сир / Колаж 24 каналу

Боб відмовляється просто жити у світі, він переробляє його та чудово персоналізує своє нудне оточення. Барвисті, щасливі, грайливі, яскраві та дивовижні персонажі чи тварини змушують людей зупинитися та усміхнутися. Схоже, він знайшов ідеальний спосіб розбудити дитину, яка дрімає всередині кожного з нас.



​Веселковий капелюх / Колаж My Modern Met

Зазвичай Том Боб працює в Нью-Йорку, але він також розкриває свою творчість в інших місцях. Перед ним немає нічого безпечного! Він знайшов ідеальний спосіб розбудити душу дитини в кожному з нас!



Черв'як у яблуку / Колаж My Modern Met

Круте вуличне графіті Боба



Мурахоїд / Колаж My Modern Met



Чоловік в окулярах / Колаж My Modern Met



Дівчинка смакує картоплею фрі / Колаж My Modern Met



Розплющений гном / Колаж My Modern Met



Ласує шоколад / Колаж My Modern Met



Барт з "Сімпсонів" / Колаж My Modern Met



Клоун / Колаж My Modern Met



Музикант / Колаж My Modern Met



Закохані змії / Колаж My Modern Met



Білочка з горіхом / Колаж My Modern Met



Персонаж фільму "Пірати Карибського моря" / Колаж My Modern Met



Дівчинка релаксує / Колаж My Modern Met