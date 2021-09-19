Нічні перекуси: реальні причини та як з ними боротись

Нічні перекуси часто є причиною надмірної ваги. Це погана звичка, яку багато хто намагається викорінити.

Дієтологиня та гастроентерологиня Нурія Діанова розповіла, як боротись із "нічним дожором". Читайте корисні поради далі у нашому матеріалі.

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Як боротись з нічними перекусами

Причина нічних переїдань – це не завжди голод. Зазвичай вона криється куди глибше, тому важливо дослідити свій організм. "Нічний дожор" може бути наслідком психологічного стресу, втоми, занепокоєння чи компенсацією нестачі любові. Це все характерні риси емоційного голоду, який ми намагаємось заповнити їжею. На щастя, з ним можна боротись.

Відпочинок



Подбайте про відпочинок / Фото Unsplash

Після робочого дня подбайте про якісний відпочинок: прийміть гарячу ванну, організуйте собі вечірню прогулянку або сходіть на масаж. Це допоможе мінімізувати стрес, розслабитись і буде куди кращим рішенням, ніж нічна трапеза.

Режим харчування

Створіть окремо графік харчування і вживайте їжу у конкретний час. Це однозначно допоможе прийти у форму, дозволить контролювати усі приймання їжі та почуття насичення.

Здоровий раціон



Харчуйтесь правильно / Фото Unsplash

Важливо не лише "коли" їсти, а й "що" їсти. Подбайте про збалансований раціон, який буде включати білки, жири та вуглеводи.

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Їжте солодке після основного перекусу



Не забороняйте собі вживати солодке / Фото Unsplash

Не потрібно забороняти собі їсти солодке, адже це лише призведе до нових стресів та зривів. У психології це називається "хвороблива фіксація": чим більше ви собі забороняєте, тим більше будете це хотіти. Тому, вживайте солодке лише після основного приймання їжі та переконайте свій мозок, що якщо ви щось захочете поїсти, то зможете це зробити.

Ці прості поради значно знизять ймовірність появи імпульсивного нічного голоду та нових стресів.