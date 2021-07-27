Негайно почистьте або замініть ці речі: 5 кухонних предметів, які збирають найбільше бактерій

Ми завжди намагаємось підтримувати кухонний інвентар у чистоті, щоб убезпечити продукти від потрапляння мікробів. Однак на кухні є багато предметів, які слугують ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Вбережіть себе та свою сім'ю від шкідливих бактерій. Ідеї 24 діляться списком небезпечних предметів на кухні та чим їх можна замінити.

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Найбрудніші поверхні на кухні

Контейнери з силіконовими кришками та гумками

Органайзери для їжі, на перший погляд, здаються безпечними. Але вони можуть містити на кришках та гумках, які забезпечують герметичність, мікроскопічні бактерії. Куди краще використовувати скляні або металеві контейнери, які мають ущільнювачі, вбудовані у кришки. Такий посуд легше мити, і ви зможете убезпечити себе від прихованих бактерій.



Скляні або металеві контейнери безпечніші для використання / Фото Pexels

Дерев'яні дощечки

Дошки з дерева зберігають багато бактерій. Безпечніший для використання інвентар з пластику чи скла. Як альтернативу, можна придбати моделі з каменю. Однак вони досить важкі, об'ємні й не завжди зручні у побуті. Також варто поділити дошки: окремі для м'яса і риби, фруктів та овочів. Це допоможе уникнути перехресного забруднення.



Дерев'яні дошки краще замінити на скляні / Фото Pexels

Кавоварка

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Резервуар для кавоварки – це джерело шкідливих мікробів та цвілі, яка може спричинити серйозні легеневі захворювання. Це зовсім не означає, що цей прилад потрібно викидати, але не забувайте регулярно його чистити. Якщо ви вирішили придбати нову кавоварку, краще віддати перевагу турці, французькому пресу чи гейзерній моделі.



Кавоварку потрібно ретельно мити / Фото Pexels

Губка для миття посуду

Мочалки часто слугують чудовим середовищем для розмноження шкідливих мікроорганізмів. Їх можна розпізнати не лише по тому, що губка погано пахне. Ви легко перенесете ці небезпечні бактерії на посуд, з якого потім будете їсти. Рекомендуємо замінити мочалку на щітку, яку простіше очищати, або ж оновлювати губку кожного тижня.



Міняйте мочалки кожного тижня / Фото Pexels

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Полички у холодильнику

Ваш холодильник, окрім продуктів, може зберігати різні патогенні бактерії, такі як сальмонела та лістерія. Полиці у ньому брудніші, ніж кухонна губка. Тому, рекомендуємо зберігати всі фрукти й овочі у спеціальних мішечках. Також періодично промивайте дезінфекційними засобами шухляди.



Зберігайте фрукти та овочі у мішечках / Фото Pexels