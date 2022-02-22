Пиття чаю є популярним заняттям у всьому світі. У Великобританії, наприклад, післяобідній чай є частиною місцевої культури.

Але якщо ви думаєте, що чай – це лише напій, то ви помиляєтесь. Розповідаємо про нетипові способи використання чаю вдома.

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Позбудьтеся болю від опіків чи рубців

Ви занадто сильно натискали бритвою на шкіру під час гоління або обпеклися парою під час прасування? Якщо так, ви можете миттєво полегшити біль, поклавши використаний чайний пакетик на зону, яка у вас болить.

Примітка: метод діє, якщо уражена ділянка – маленька.

Підготуйте трав'яну ванну

Чайний відвар зменшує запалення шкіри. І як бонус, ваша ванна кімната буде чудово пахнути. Найпростіший варіант – додати у ванну від 3 до 5 пакетиків чаю. Крім того, ви можете приготувати каструлю міцного чаю і вилити його у ванну.

Жасмин, ромашка, лаванда та перцева м'ята – кілька ідеальних варіантів для приготування чаю. Жасмин сповнений антиоксидантів, які допомагають вашій шкірі зволожуватися та висвітлюватися. Ромашка заспокоює шкіру і допомагає мінімізувати шрами від прищів. Далі м'ята перцева позбавляє від сонячних опіків. А поєднання лаванди та м'яти перцевої полегшує головний біль.

Уникайте неприємного запаху ніг

Якщо ваші ноги пітніють і погано пахнуть, то ви можете скористатися чорним чаєм.

Кип'ятіть 2 пакетики чорного чаю на пів літри води приблизно 15 хвилин. Після цього додайте 2 літри прохолодної води.

Перелийте охолоджений чай в миску і замочіть ноги приблизно на 20 – 30 хвилин. Повторюйте процедуру щодня протягом тижня для кращого ефекту.

Удобрюйте свій сад

Якщо ви не хочете використовувати добрива, які можуть зашкодити природі, то можете скористатися чайними пакетиками.

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