Найсмачніші у світі раки: рецепт з усіма подробицями
Джерело:24 канал
Варені раки – вишуканий і водночас доступний делікатес. Їх можна подавати і як закуску, і як цілком самостійну страву. У м'яса раків ніжний смак і неймовірний аромат, особливо якщо приготувати їх за нашим рецептом.
Урахуйте наші поради – і раки у вас вийдуть найсмачнішими! Отже, гайда ловити та варити!
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Інгредієнти:
- Раки свіжі – 1,5 кг.
- Вино біле напівсухе/сухе – 350 мл.
- Борошно пшеничне – 35 г.
- Кмин – 15 г.
- Масло вершкове – 85 г.
- Лист лавровий – 4 шт.
- Сіль морська дрібна – на ваш смак.
- Перець чорний мелений – на ваш смак.
Смачні раки приготувати не так то й важко / Фото pixabay
Приготування раків на вині:
- Переберіть раків, залиште тільки живих.
- Вимийте їх в проточній воді за допомогою зубної щітки, ретельно очищаючи панцир і ніжки.
- Приготуйте каструлю розміром близько 5-7 літрів, поставте її на плиту, включіть вогонь і додайте 55 грамів вершкового масла. Дочекайтеся повного розчинення продукту.
- Покладіть раків в каструлю з розігрітим маслом, зменште вогонь на середню потужність, обсмажуйте до рожевого відтінку, періодично перевертаючи, щоб тепло розподілялося рівномірно.
- Після того як раки обсмажаться, присипте їх морською сіллю, додайте лавровий лист, кмин, поперчіть. Зменште потужність конфорки, влийте біле вино і фільтровану воду таким чином, щоб рідина покривала спинки раків.
- Накрийте каструлю кришкою, хай продукт мліє близько 25 хвилин. Періодично помішуйте. Після цього вимкніть плиту, залиште раків на 10 хвилин для остаточного настоювання.
- Викладіть їх в тарілку.
Головне дотримуватися поетапності приготування раків / Фото pixabay
Приготування соусу:
Приступайте до приготування соусу на основі даного бульйону. Процідіть розсіл через кілька шарів марлі й друшляк, перелийте в чисту каструлю, всипте просіяне борошно, додайте решту 30 грамів вершкового масла.
Помішуйте соус і хай мліє на повільному вогні близько 3 хвилин, після цього остудіть при кімнатній температурі. Прикрасьте гілочкою петрушки або кропу, подавайте окремо від раків.
Смачного!