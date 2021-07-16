Найсмачніші у світі раки: рецепт з усіма подробицями

Варені раки – вишуканий і водночас доступний делікатес. Їх можна подавати і як закуску, і як цілком самостійну страву. У м'яса раків ніжний смак і неймовірний аромат, особливо якщо приготувати їх за нашим рецептом.

Урахуйте наші поради – і раки у вас вийдуть найсмачнішими! Отже, гайда ловити та варити!

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Інгредієнти:

Раки свіжі – 1,5 кг.

Вино біле напівсухе/сухе – 350 мл.

Борошно пшеничне – 35 г.

Кмин – 15 г.

Масло вершкове – 85 г.

Лист лавровий – 4 шт.

Сіль морська дрібна – на ваш смак.

Перець чорний мелений – на ваш смак.



Смачні раки приготувати не так то й важко / Фото pixabay

Приготування раків на вині:

Переберіть раків, залиште тільки живих. Вимийте їх в проточній воді за допомогою зубної щітки, ретельно очищаючи панцир і ніжки. Приготуйте каструлю розміром близько 5-7 літрів, поставте її на плиту, включіть вогонь і додайте 55 грамів вершкового масла. Дочекайтеся повного розчинення продукту. Покладіть раків в каструлю з розігрітим маслом, зменште вогонь на середню потужність, обсмажуйте до рожевого відтінку, періодично перевертаючи, щоб тепло розподілялося рівномірно. Після того як раки обсмажаться, присипте їх морською сіллю, додайте лавровий лист, кмин, поперчіть. Зменште потужність конфорки, влийте біле вино і фільтровану воду таким чином, щоб рідина покривала спинки раків. Накрийте каструлю кришкою, хай продукт мліє близько 25 хвилин. Періодично помішуйте. Після цього вимкніть плиту, залиште раків на 10 хвилин для остаточного настоювання. Викладіть їх в тарілку.

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Головне дотримуватися поетапності приготування раків / Фото pixabay

Приготування соусу:

Приступайте до приготування соусу на основі даного бульйону. Процідіть розсіл через кілька шарів марлі й друшляк, перелийте в чисту каструлю, всипте просіяне борошно, додайте решту 30 грамів вершкового масла.

Помішуйте соус і хай мліє на повільному вогні близько 3 хвилин, після цього остудіть при кімнатній температурі. Прикрасьте гілочкою петрушки або кропу, подавайте окремо від раків.

Смачного!