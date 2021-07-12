Найпопулярніші та найсмачніші начинки для піци: 5 простих рецептів

Всі люблять смакувати домашню запашну піцу. Зазвичай ми начиняємо її всім, що є у холодильнику.

Якщо присвятити трошки більше часу приготуванню та знати ці секрети – ваша страва вийде смачнішою. Ідеї 24 діляться простими рецептами начинки для піци.

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Рецепти популярних начинок для піци

Рецептів тіста є лише кілька, але начинки бувають настільки різноманітні, що кожен може обрати собі до смаку, або ж вигадати свою. Ми розкажемо, як правильно зробити найпопулярніші та найсмачніші.

Піца Маргарита



Рецепт приготування начинки для традиційної італійської піци Маргарити / Фото Unsplash

Інгредієнти:

томатний соус;

2 помідори;

200 грамів сиру моцарела;

базилік.

Спосіб приготування:

Крок 1. Приготуйте соус на пательні, додаючи сіль, цукор та перець. Змастіть ним основу з тіста товстим шаром.

Крок 2. Викладіть зверху тоненькі кільця сиру моцарела і посипте тертим сиром.

Крок 3. Поставте піцу в розігріту духовку та випікайте 10 – 15 хвилин при температурі 220 – 250 градусів за Цельсієм.

Крок 4. Після приготування прикрасьте начинку базилікам та орегано і залиште в духовці ще на кілька хвилин.

Чотири сири



Ніжна піца 4 сири з вершковим соусом / Фото Unsplash

Інгредієнти:

100 мілілітрів томатного або вершкового соусу;

100 грамів сиру моцарела;

30 грамів сиру рокфор;

50 грамів сиру гауда;

50 грамів козячого сиру;

орегано.

Спосіб приготування:

Крок 1. Змастіть тісто томатним або вершковим соусом для піци.

Крок 2. Моцарелу наріжте тонкими пластинками та викладіть на основу.

Крок 3. Інші сири натріть на грубому терку і посипте зверху. Прикрасьте начинку дрібно нарізаним орегано.

Крок 4. Випікаємо піцу 15 хвилин при температурі 220 градусів за Цельсієм.

Начинка з соусом песто

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Піца з песто смакує по-особливому / Фото Pinterest

Інгредієнти:

60 грамів сиру моцарела;

30 грамів соусу песто;

30 грамів бекону або шинки;

5 – 6 помідорів чері;

1 столова ложка томатного соусу;

орегано.

Спосіб приготування:

Крок 1. Тонко змастіть основу томатним соусом.

Крок 2. Натріть сир моцарела на грубому терку і посипте зверху, викладіть бекон або шинку.

Крок 3. Заповніть проміжки між м'ясом соусом песто та розкладіть помідори чері.

Крок 4. Прикрасьте готову начинку орегано і поставте піцу в духовку розігріту до 220 градусів за Цельсієм.

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Піца Пепероні



Простий рецепт приготування начинки для піци пепероні / Фото Unsplash

Інгредієнти:

100 – 150 грамів сиру моцарела;

100 грамів ковбаси пепероні;

80 – 100 грамів томатного соусу;

10 мілілітрів оливкової олії;

оливки;

Спосіб приготування:

Крок 1. Змастіть тісто томатним соусом, додайте зверху тертого сиру.

Крок 2. Викладіть нарізану тонкими пластинками ковбасу пепероні та посипте кільцями оливок.

Крок 3. Випікайте піцу 10 хвилин у духовці, розігрітій на 250 – 300 градусів за Цельсієм.

Крок 4. Готову піцу змащуємо оливковою олією і насолоджуємось.

Піца з морепродуктами



Апетитна піца з морепродуктами / Фото Pinterest

Інгредієнти:

50 грамів очищених креветок;

50 грамів засоленої сьомги;

60 грамів сиру моцарела;

30 грамів твердого сиру гауда;

томатний соус;

орегано, кріп.

Спосіб приготування:

Крок 1. Змастіть основу з тіста томатним соусом і додайте нарізаний пластинками сир моцарела.

Крок 2. Далі розкладаємо шматочки сьомги та сирі креветки.

Крок 3. Посипте все тертим твердим сиром гауда або іншим, додайте орегано та кріп.

Крок 4. Залиште піцу в духовці на 10 хвилин при температурі 180 градусів за Цельсієм.