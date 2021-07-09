Навушники-вкладиші: 3 важливі речі, які вам слід з'ясувати перед купівлею

Ви фанат музики, але не хочете дошкуляти своїм хобі навколишнім? Вихід один: придбати компактні навушники. Однак, перш ніж вирушити до магазину за покупкою, уточніть найважливіші моменти. Адже від того, які навушники ви оберете, залежатимуть комфортність використання ґаджета і якість звучання ваших улюблених композицій.

Ось три важливих секрети, що допоможуть вам зробити правильний вибір. Ознайомтесь – і гайда за навушниками!

Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Технічна сторона

Не варто купувати модель, заявлена ​​чутливість якої не перевищує 100 дб – звук в таких навушниках буде тихим. Це особливо важливо. У зв'язку з тим, що вони не можуть забезпечити ізоляцію від зовнішніх шумів, задоволення від музики, що відтворюється в навушниках, отримати не вдасться.



Фото arkartech

Головне – зручність

Вибираючи навушники, необхідно подбати про те, щоб вам було комфортно їх носити тривалий час. Навушники можуть подразнювати вушну раковину. Від щільності прилягання дужки також залежить ступінь комфорту.



Фото arkartech

Тип і спеціалізація:

Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований.

Навушники бувають найрізноманітніших форм, розмірів і призначення; вам потрібно вибрати той тип, який відповідає вашим потребам. Наприклад, якщо ви бігаєте в навушниках – можливо, вам знадобиться захищена модель, а якщо просто слухаєте в них музику – зробіть упор на якість звуку.

Звукоізоляційні

Ці навушники блокують навколишні шуми. Вони перешкоджають проникненню будь-якого шуму в ваші вуха начисто.



Фото arkartech

Стійкі до поту

Якщо ви любите слухати музику в спортзалі або на пробіжці, вони як раз для вас!



Фото arkartech

Bluetooth-навушники

Навушники з'єднуються з вашим пристроєм за допомогою Bluetooth. Неймовірна свобода дій при активному способі життя!



Фото arkartech