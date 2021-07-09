Вот три важных секрета, которые помогут вам сделать правильный выбор. Ознакомитесь – и вперед за наушниками!

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Техническая сторона

Не стоит покупать модель, заявленная чувствительность которой не превышает 100 дБ – звук в таких наушниках будет тихим. Это особенно важно. В связи с тем, что они не могут обеспечить изоляцию от внешних шумов, удовольствие от музыки, воспроизводимой в таких наушниках, получить не удастся.



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Главное – удобство

Выбирая наушники, необходимо позаботиться о том, чтобы вам было комфортно их носить длительное время. Наушники могут раздражать ушную раковину. От плотности прилегания скобки также зависит степень комфорта.



Фото arkartech

Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.

Тип и специализация:

Наушники бывают самых разных форм, размеров и назначений; вам нужно выбрать тот тип, который отвечает вашим потребностям. Например, если вы бегаете в наушниках – возможно, вам понадобится защищенная модель, а если просто слушаете в них музыку – сделайте упор на качество звука.

Звукоизоляционные

Эти наушники, которые блокируют окружающие шумы. Они препятствуют проникновению любого шума в ваши уши начисто.



Фото arkartech

Устойчивы к поту

Если вы любите слушать музыку в спортзале или на пробежке, они как раз для вас!



Фото arkartech

Bluetooth-наушники

Наушники соединяются с вашим устройством с помощью Bluetooth. Невероятная свобода действий при активном образе жизни!



Фото arkartech