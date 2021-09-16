Млинці без борошна: рецепт корисного сніданку

Як приємно розпочинати день зі смачного та корисного сніданку. Млинці без борошна з сиром рікота та солодким сиропом стануть одним з таких.

Якщо ви давно хотіли урізноманітнити свій ранковий раціон, ми вам допоможемо. Ідеї 24 діляться простим рецептом корисного сніданку, який можна приготувати за 5 хвилин.

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Млинці без борошна з сиром рікота



Приготуйте смачні млинці без борошна / Фото Unsplash

Інгредієнти

2 яйця;

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

2 столові ложки сиру рікота;

200 мілілітрів молока;

2 столові ложки лимонного соку;

2 чайні ложки цедри лимона;

цукор і сода.

Спосіб приготування

Крок 1

Збийте яйця, додайте крохмаль, молоко цукор та соду.

Крок 2

Натріть цедру лимона та вичавіть 2 столові ложки соку. Додайте все у яєчну суміш та перемішайте. Тісто має вийти достатньо рідким, щоб його можна було розлити на пательні. При необхідності можете додати трохи води.



Додайте сир рікота / Фото Pexels

Крок 3

Готуйте млинці на пательні з обох сторін до золотистої скоринки. Перед подачею приправте кленовим сиропом, медом чи улюбленим варенням. Можете також додавати кокосову стружку або мигдальні пластівці.



Додайте солодкого сиропу та кокосову стружку / Фото Unsplash

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