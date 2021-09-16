Якщо ви давно хотіли урізноманітнити свій ранковий раціон, ми вам допоможемо. Ідеї 24 діляться простим рецептом корисного сніданку, який можна приготувати за 5 хвилин.
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Млинці без борошна з сиром рікота
Приготуйте смачні млинці без борошна / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 2 яйця;
- 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
- 2 столові ложки сиру рікота;
- 200 мілілітрів молока;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 2 чайні ложки цедри лимона;
- цукор і сода.
Спосіб приготування
Крок 1
Збийте яйця, додайте крохмаль, молоко цукор та соду.
Крок 2
Натріть цедру лимона та вичавіть 2 столові ложки соку. Додайте все у яєчну суміш та перемішайте. Тісто має вийти достатньо рідким, щоб його можна було розлити на пательні. При необхідності можете додати трохи води.
Додайте сир рікота / Фото Pexels
Крок 3
Готуйте млинці на пательні з обох сторін до золотистої скоринки. Перед подачею приправте кленовим сиропом, медом чи улюбленим варенням. Можете також додавати кокосову стружку або мигдальні пластівці.
Додайте солодкого сиропу та кокосову стружку / Фото Unsplash
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