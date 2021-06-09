Мити посуд – як на свято: 10 порад, що зроблять цей процес набагато приємнішим

Вважаєте, що миття посуду – один із найнудніших домашніх обов'язків? Хоча, якщо ви терпіти не можете цю справу, найімовірніше, саме ви й виконуєте її краще за інших. Тому вам наші лайфхаки стануть у пригоді навіть більше, аніж лінтюхам, які миють посуд лише для проформи.

Наші поради зроблять миття посуду простішим і веселішим. Тож усміхніться: ідемо до мийки!

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Без захисту нікуди

Не шкодуйте грошей на хороші рукавички – в них все не так сумно.



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Перерва – свята справа

Намагайтеся перемити все, що можна, під час готування – поки нагрівається духовка, закипає вода та інше. Головне розбити на етапи. Адже коли посуду небагато його можна вимити в будь-який момент.



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Не залишайте на ніч повну раковину посуду

Взагалі намагайтеся нічого не залишати більш ніж на добу, інакше вбиває сама думка про необхідність щось з цим зробити.



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Для натхнення

Купуйте мийний засіб та губки для миття, які вам подобаються. З ними миття посуду набагато приємніше.



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Сода проти гару

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком

У пригорілу каструлю або сковороду налийте води, додайте пів пачки соди та прокип'ятіть на малому вогні. Гар відійде сам або під легким натиском мочалки.



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Свіжість та чистота

Щоб позбутися сильних неприємних запахів, наприклад, запаху риби на обробній дошці, використовуйте оцет або лимон. Обидва засоби чудово справляються з уїдливим запашком.



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Поза чергою

В першу чергу завжди мийте склянки та інше скло, щоб потім не драїти їх з потрійною ретельністю, відмиваючи налиплий жир.



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Прохолодна вода

Посуд, забруднений борошном або залишками молочних продуктів, мийте тільки прохолодною водою. В іншому випадку залишки згорнуться в грудки, і змити їх буде проблематично, не кажучи про зіпсовану губку



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Плями клею

Плями клею, які залишилися після видалення етикетки або цінника можна видалити звичайним способом – губкою, засобом для миття посуду та олією.



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