Наши советы сделают мытье посуды проще и веселее. Так что улыбочка: вы идете к мойке!

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Без защиты никуда

Не жалейте денег на хорошие перчатки – в них все не так печально.

Рукавички
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Перерыв – святое дело

Старайтесь перемыть все, что можно, при приготовлении – пока нагревается духовка, закипает вода и прочее. Главное разбить на этапы. Ведь когда посуды немного ее можно вымыть в любой момент.

Посуд
Фото esquire

Не оставляйте на ночь полную раковину посуды

Вообще старайтесь ничего не оставлять более чем на сутки, иначе убивает сама мысль о необходимости что-то с этим сделать.

Посуд
Фото esquire

Для вдохновения

Покупайте моющее средство и губки для мытья, которые вам нравятся. С ними мытья посуды гораздо приятнее.


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Сода против гари

В пригорелую кастрюлю или сковороду налейте воды, добавьте пол пачки соды и прокипятите на медленном огне. Гарь отойдет сама или под легким нажимом мочалки.

Каструля
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Свежесть и чистота

Чтобы избавиться от сильных неприятных запахов, например, от запаха рыбы на разделочной доске, используйте уксус или лимон. Оба средства прекрасно справляются с язвительным душком.

Свіжість та чистота
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Вне очереди

В первую очередь всегда мойте стаканы и прочее стекло, чтобы потом не драить их с тройной тщательностью, отмывая налипший жир.

Миття стаканів
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Прохладная вода

Посуда, загрязненная мукой или остатками молочных продуктов, мойте только прохладной водой. В противном случае остатки свернутся в комки, и смыть их будет проблематично, не говоря об испорченной губке.

Посуд із тістом
Фото fooding

Пятна клея

Пятна клея, которые остались после удаления этикетки или ценника можно удалить обычным способом – губкой, средством для мытья посуды и маслом.

Пляшка олії
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