Магніт – незамінний помічник у побуті: 10 переконливих аргументів

Зазвичай ми ліпимо магніти на холодильник як прикрасу або прикріплюючи ними записки рідним. Тим часом від здатності двох крихітних шматочків притягуватися один до одного можна отримати набагато більше користі. Як саме?

Зараз ми розкриємо вам кілька секретів. Отже, знімайте магніти з холодильника й гайда випробовувати їхні можливості!

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Забити цвях

Скористайтеся магнітом, який притримає норовливий цвях на місці, поки молоток буде займатися своєю справою.



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Порядок на балконі

За допомогою магнітів можна навести чистоту на балконі або в майстерні. Приклеєні до стіни магніти – прекрасний утримувач для інструментів та інших металевих предметів.



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Оптимізація кухонного простору

Коли для спецій на кухні не знаходиться місця, виручать магніти. Прикріпивши їх під полицею або на нижній частині навісної шафки, можна зручно вішати місткості з металевими кришками.



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Магніт притягує гроші

Якщо ви розсипали на підлогу монети (цвяхи та інші металеві предмети), зібрати їх за допомогою магніту не складе труднощів.



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Ручка на видному місці

Відкрутіть ручку, відріжте невеликий шматочок стрижня, а на його місце вставте магніт. Закрутіть ручку. Повісьте на холодильник і дивуйтеся: "Чому я не робив цього раніше?".



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Тримач для ключів

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Приклейте біля входу магніт. Тепер, запізнюючись на зустріч, ви не будете витрачати дорогоцінний час на пошук ключів. Вони – на місці.



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Тюнінг викрутки

Прикріпіть до металевої частини викрутки невеликий магніт. Тепер цвяхи та саморізи будуть самі триматися.



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Шурупокрут з шурупами

Приклейте на шурупокрут довгий магніт. Він утримуватиме кілька шурупів, що значно спростить і прискорить роботу.



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Тримач для проводів

За допомогою пружинки з автоматичної ручки обмотайте основи проводів. До бічної сторони столу прикріпіть на термоклей магніти. Зручна конструкція для кріплення проводів готова.



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Цвяхи при вас

Магніт розміром з монетку, кинутий в кишеню, дозволить закріпити на зовнішній стороні одягу невеликі цвяхи. Тепер при роботі з молотком цвяхи завжди будуть при вас.



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