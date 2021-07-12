Ми розкриємо декілька секретів використання магнітів. Отож, знімаємо з холодильника та гайда використовувати з користю.
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Вбити цвях
Скористайтеся магнітом, який притримає норовливий цвях на місці, поки молоток буде займатися своєю справою.
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Порядок на балконі
За допомогою магнітів можна навести чистоту на балконі або в майстерні. Приклеєні до стіни магніти – прекрасний утримувач для інструментів та інших металевих предметів.
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Оптимізація кухонного простору
Коли для спецій на кухні не знаходиться місця, виручать магніти. Прикріпивши їх під полицею або на нижній частині навісної шафки, можна зручно вішати місткості з металевими кришками.
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Магніт притягує гроші
Якщо ви розсипали на підлогу монети (цвяхи та інші металеві предмети), зібрати їх за допомогою магніту не складе труднощів.
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Ручка на видному місці
Відкрутіть ручку, відріжте невеликий шматочок стрижня, а на його місце вставте магніт. Закрутіть ручку. Повісьте на холодильник і дивуйтеся: "Чому я не робив цього раніше?".
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Тримач для ключів
Приклейте біля входу магніт. Тепер, запізнюючись на зустріч, ви не будете витрачати дорогоцінний час на пошук ключів. Вони – на місці.
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Тюнінг викрутки
Прикріпіть до металевої частини викрутки невеликий магніт. Тепер цвяхи та саморізи будуть самі триматися.
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Шурупокрут з шурупами
Приклейте на шурупокрут довгий магніт. Він утримуватиме кілька шурупів, що значно спростить і прискорить роботу.
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Тримач для проводів
За допомогою пружинки з автоматичної ручки обмотайте основи проводів. До бічної сторони столу прикріпіть на термоклей магніти. Зручна конструкція для кріплення проводів готова.
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Цвяхи при вас
Магніт розміром з монетку, кинутий в кишеню, дозволить закріпити на зовнішній стороні одягу невеликі цвяхи. Тепер при роботі з молотком цвяхи завжди будуть при вас.
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