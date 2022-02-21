Лише 1 хвилина і вчорашня піца буде, немов щойно спечена: вірусний лайфхак з тіктоку

Доводилося хоча б раз розігрівати піцу? Ловіть інструкцію, як зробити це правильно. І ні, мікрохвильовка вам не пригодиться.

Розігріваємо ми піцу частенько і з різних причин: то кур'єра носило незвіданими шляхами, і той привіз уже холодне замовлення, то переоцінили свої сили й піца залишилися ще й на наступний день. Саме час поділитися лайфхаком на цю тему, який підірвав мережу.

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Отож, потрібно розігріти піцу. І мікрохвильовка чи духовка – перше, що спадає на думку. Але у цьому випадку про них краще забути. Найкраща альтернатива – сковорідка. Але є один важливий нюанс.

Як розігріти піцу на сковороді

Покладіть шматок піци на розігріту сковорідку та вилийте туди зовсім трішки води. Накрийте кришкою і зачекайте, поки вода випарується!