Лише 1 хвилина і вчорашня піца буде, немов щойно спечена: вірусний лайфхак з тіктоку

21 лютого 2022 , 11:05
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Джерело:

тікток aldentediva

Доводилося хоча б раз розігрівати піцу? Ловіть інструкцію, як зробити це правильно. І ні, мікрохвильовка вам не пригодиться.

Розігріваємо ми піцу частенько і з різних причин: то кур'єра носило незвіданими шляхами, і той привіз уже холодне замовлення, то переоцінили свої сили й піца залишилися ще й на наступний день. Саме час поділитися лайфхаком на цю тему, який підірвав мережу.

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Отож, потрібно розігріти піцу. І мікрохвильовка чи духовка – перше, що спадає на думку. Але у цьому випадку про них краще забути. Найкраща альтернатива – сковорідка. Але є один важливий нюанс.

Як розігріти піцу на сковороді

  1. Покладіть шматок піци на розігріту сковорідку та вилийте туди зовсім трішки води.
  2. Накрийте кришкою і зачекайте, поки вода випарується!
Результат вас приголомшить! Усього за хвилину ви отримаєте знову гарячу та хрумку піцу з ідеально розплавленим сиром.
@aldentediva Dont knock it till you try it #pizza #cookinghack #leftovers #lunchtime ♬ Bezos I - Bo Burnham
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Автор: Назарій Сорока