Разогреваем мы пиццу частенько и по разным причинам: то курьера носило неизведанными путями, и тот привез уже холодный заказ, то переоценили свои силы и пицца осталась еще и на следующий день. Самое время поделиться лайфхаком на эту тему, взорвавший сеть.

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Итак, нужно разогреть пиццу. И микроволновка или духовка – первое, что приходит в голову. Но в этом случае о них лучше забыть. Лучшая альтернатива – сковорода. Но есть один важный нюанс.

Как разогреть пиццу на сковороде

Положите кусок пиццы на разогретую сковороду и вылейте туда немного воды. Накройте крышкой и подождите, пока вода испарится!

Результат вас ошеломит! Всего за минуту вы получите снова горячую и хрустящую пиццу с идеально расплавленным сыром.