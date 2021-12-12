Легко та без нервів: як забрати плями від кави з білого одягу

12 грудня 2021 , 07:40
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Тікток Кароліни Мак'Колі

Білі речі виглядають чудово – до того часу, як на них не з’явиться несподівана пляма. Що робити, якщо ви випадково розлили каву на білу сорочку чи футболку, розповіла домогосподарка-лайфхакерка.

Сліди від кави доволі важко випрати звичайними засобами – на білих речах все одно лишиться видима пляма. Та "королева хатніх лайфхаків" Кароліна Мак’Колі поділилася секретом простого та дієвого методу прання білого одягу.

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Для того, щоб випрати заплямовану сорочку чи футболку, жінка пропонує застосувати оцет та мило.

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Що треба зробити для очищення білого одягу від кави

  • Прикладіть серветку до свіжої плями – вона забере залишки рідини.
  • Покладіть річ у посудину та залийте окропом.
  • Додайте до води 1 склянку білого оцту та трохи рідкого мила.
  • Залишіть одяг у воді на 30 хвилин. 

Як забрати плями від кави зі світлого одягу / Фото thespruce

Після того, як футболка полежить у воді, потріть місце з плямою непотрібною зубною щіткою та виперіть у машинці. І все – пляма зникла,
– зазначила Мак’Колі.

 

Автор: Ярослава Прадід