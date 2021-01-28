Креативні ідеї з металу: цікаві елементи декору

Металеві елементи в інтер'єрі присутні практично завжди. Меблі, оздоблення та декоративні речі з різного виду металів можна використовувати у багатьох стилях.
Джерело: 24 канал
Метал має безліч різновидів, які можна використовувати для багатьох стилів в інтер'єрі.
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Годинник з металу / Фото pinterest
Наприклад, латунь має приємний золотий відтінок і гладку текстуру. Вона чудово поєднується з природними відтінками. Бронза підходить для оформлення інтер'єру в стилі ампір, бароко і інших "пишних" напрямків в дизайні.
Мідь і сталь часто використовують в ультрасучасних течіях, таких як: хай-тек, лофт, брутализм (необруталізм), баухаус.
Цікаві елементи декору, які можна використати у вашому інтер'єрі / Фото pinterest
Металевими можуть бути не лише дрібнички з інтер'єру, а й ціли великі елементи. Такий варіант підійде для стилю лофт.
Стиль лофт і метал / Фото dekorin
Металеві люстри також пасують до стилю лофт.
Металеві люстри / Фото dekorin
У стилі хай-тек використовується мінімальна кількість металу.
Метал у стилі хай-тек / Фото pinterest
Для готичного стилю можна використовувати різні химерні металеві образи.
Металеві елементи у готичному стилі / Фото dekorin