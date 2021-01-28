Креативні ідеї з металу: цікаві елементи декору

Металеві елементи в інтер'єрі присутні практично завжди. Меблі, оздоблення та декоративні речі з різного виду металів можна використовувати у багатьох стилях.

Джерело: 24 канал

Метал має безліч різновидів, які можна використовувати для багатьох стилів в інтер'єрі.

Читайте також Як часто потрібно пилососити: правила чистого дому

Які метали використовують в дизайні

латунь;

бронзу;

мідь;

сталь.



Годинник з металу / Фото pinterest

З чим поєднувати різні види металу

Наприклад, латунь має приємний золотий відтінок і гладку текстуру. Вона чудово поєднується з природними відтінками. Бронза підходить для оформлення інтер'єру в стилі ампір, бароко і інших "пишних" напрямків в дизайні.

Мідь і сталь часто використовують в ультрасучасних течіях, таких як: хай-тек, лофт, брутализм (необруталізм), баухаус.

Цікаві елементи декору, які можна використати у вашому інтер'єрі / Фото pinterest

Сучасні тренди:

Багато металевих деталей у кухні.

Комбінація штучно зістареного металу із новим і блискучим.

Блискучі оздоблювальні матеріали.

Де метал буде виглядати гармонійно

Металевими можуть бути не лише дрібнички з інтер'єру, а й ціли великі елементи. Такий варіант підійде для стилю лофт.



Стиль лофт і метал / Фото dekorin

Металеві люстри також пасують до стилю лофт.



Металеві люстри / Фото dekorin

У стилі хай-тек використовується мінімальна кількість металу.



Метал у стилі хай-тек / Фото pinterest

Для готичного стилю можна використовувати різні химерні металеві образи.



Металеві елементи у готичному стилі / Фото dekorin