Креативні ідеї з металу: цікаві елементи декору

28 січня 2021 , 06:39
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Металеві елементи в інтер'єрі присутні практично завжди. Меблі, оздоблення та декоративні речі з різного виду металів можна використовувати у багатьох стилях.

Джерело: 24 канал

Метал має безліч різновидів, які можна використовувати для багатьох стилів в інтер'єрі.

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Які метали використовують в дизайні

  • латунь;
  • бронзу;
  • мідь;
  • сталь.


Годинник з металу / Фото pinterest

З чим поєднувати різні види металу

Наприклад, латунь має приємний золотий відтінок і гладку текстуру. Вона чудово поєднується з природними відтінками. Бронза підходить для оформлення інтер'єру в стилі ампір, бароко і інших "пишних" напрямків в дизайні.

Мідь і сталь часто використовують в ультрасучасних течіях, таких як: хай-тек, лофт, брутализм (необруталізм), баухаус.

Цікаві елементи декору, які можна використати у вашому інтер'єрі / Фото pinterest

Сучасні тренди:

  • Багато металевих деталей у кухні.
  • Комбінація штучно зістареного металу із новим і блискучим.
  • Блискучі оздоблювальні матеріали.

Де метал буде виглядати гармонійно

Металевими можуть бути не лише дрібнички з інтер'єру, а й ціли великі елементи. Такий варіант підійде для стилю лофт.


Стиль лофт і метал / Фото dekorin

Металеві люстри також пасують до стилю лофт.


Металеві люстри / Фото dekorin

У стилі хай-тек використовується мінімальна кількість металу.


Метал у стилі хай-тек / Фото pinterest

Для готичного стилю можна використовувати різні химерні металеві образи.


Металеві елементи у готичному стилі / Фото dekorin