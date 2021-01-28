Металлические элементы в интерьере присутствуют практически всегда. Мебель, отделка и декоративные вещи из разного вида металлов можно использовать во многих стилях.

Источник: 24 канал

Металл имеет множество разновидностей, которые можно использовать для многих стилей в интерьере.

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Какие металлы используют в дизайне

латунь;

бронзу;

медь;

сталь.

Часы из металла / Фото pinterest

С чем сочетать разные виды металла

Например, латунь имеет приятный золотой оттенок и гладкую текстуру. Она прекрасно сочетается с природными оттенками. Бронза подходит для оформления интерьера в стиле ампир, барокко и других "пышных" направлений в дизайне.

Медь и сталь часто используют в ультрасовременных течениях, таких как: хай-тек, лофт, брутализм (необрутализм), баухаус.

Интересные элементы декора, которые можно использовать в вашем интерьере / Фото pinterest

Современные тренды:

Много металлических деталей в кухне.

Комбинация искусственно состаренного металла с новым и блестящим.

Блестящие отделочные материалы.

Где металл будет смотреться гармонично

Металлическими могут быть не только безделушки из интерьера, но и целые крупные элементы. Такой вариант подойдет для стиля лофт.

Стиль лофт и металл / Фото dekorin

Металлические люстры также подходят к стилю лофт.

Металлические люстры / Фото dekorin

В стиле хай-тек используется минимальное количество металла.

Металл в стиле хай-тек / Фото pinterest

Для готического стиля можно использовать различные причудливые металлические образы.

Металлические элементы в готическом стиле / Фото dekorin