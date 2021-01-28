Креативные идеи из металла: интересные элементы декора
Металлические элементы в интерьере присутствуют практически всегда. Мебель, отделка и декоративные вещи из разного вида металлов можно использовать во многих стилях.
Источник: 24 канал
Металл имеет множество разновидностей, которые можно использовать для многих стилей в интерьере.
Читайте также Как часто нужно пылесосить: правила чистого дома
Какие металлы используют в дизайне
- латунь;
- бронзу;
- медь;
- сталь.
Часы из металла / Фото pinterest
С чем сочетать разные виды металла
Например, латунь имеет приятный золотой оттенок и гладкую текстуру. Она прекрасно сочетается с природными оттенками. Бронза подходит для оформления интерьера в стиле ампир, барокко и других "пышных" направлений в дизайне.
Медь и сталь часто используют в ультрасовременных течениях, таких как: хай-тек, лофт, брутализм (необрутализм), баухаус.
Интересные элементы декора, которые можно использовать в вашем интерьере / Фото pinterest
Современные тренды:
- Много металлических деталей в кухне.
- Комбинация искусственно состаренного металла с новым и блестящим.
- Блестящие отделочные материалы.
Где металл будет смотреться гармонично
Металлическими могут быть не только безделушки из интерьера, но и целые крупные элементы. Такой вариант подойдет для стиля лофт.
Стиль лофт и металл / Фото dekorin
Металлические люстры также подходят к стилю лофт.
Металлические люстры / Фото dekorin
В стиле хай-тек используется минимальное количество металла.
Металл в стиле хай-тек / Фото pinterest
Для готического стиля можно использовать различные причудливые металлические образы.
Металлические элементы в готическом стиле / Фото dekorin
Поделиться новостью