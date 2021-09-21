Корисні солодощі можуть бути смачними: рецепт гарбузово-вівсяного печива

Солодощі не завжди позитивно впливають на нашу фігуру, а корисні десерти не усім смакують. У нас є чудове рішення.

Гарбузово-вівсяне печиво стане вашим фаворитом. Цей десерт – унікальний тандем корисного та смачного.

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Рецепт гарбузово-вівсяного печива

Ніжне гарбузово-вівсяне печиво здивує вас горіховим смаком та стане чудовим ранковим смаколиком до кави чи чаю.

Інгредієнти:

пів склянки гарбузового пюре;

пів склянки коричневого цукру;

1/4 склянки мигдальної олії;

1 яйце;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1/4 склянки вівсяного борошна;

пів чайної ложки меленої кориці та харчової соди;

розпушувач, сіль, мелений мускатний горіх, імбир;

пів склянки вівсяних пластівців;

пів склянки родзинок.



З вівсянки можна приготувати корисне печиво / Фото Unsplash

Спосіб приготування

Крок 1. Помістіть у посудину гарбузове пюре, цукор, мигдальну олію, яйце та ванілін.

Крок 2. У іншій місткості змішайте сухі інгредієнти: вівсяне борошно, корицю, соду, розпушувач, сіль, мускатний горіх та імбир. Висипте суміш у гарбузове пюре, додайте родзинки та вівсяні пластівці.

Крок 3. Розігрійте духовку до 175 градусів. Застеліть форму для запікання пергаментним папером та викладіть тісто, формуючи печиво. Випікайте протягом 10 хвилин, поки тісто не підрум'яниться. Після того, як витягнете печиво з духовки, залиште його на 3 хвилин на формі для запікання, щоб воно остигло.

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