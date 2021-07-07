Розкриваємо кілька секретів, як "реанімувати" одяг, якому загрожує утилізація. Ви збережете й улюблені речі, і свій імідж.

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Помада на сорочці

Розпорошіть лак для волосся на пляму, через 10 хвилин промийте теплою водою. Й сліду не буде.



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Ґудзики міцно

Щоб ґудзики міцно трималися на своїх місцях, а не випадали, помастіть місця їх кріплення (нитки на лицьовій стороні) прозорим лаком для нігтів.



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Катишки на одязі

З катишками на одязі не обов'язково жити. Вони легко і просто видаляються бритвою. Безпечною, зрозуміло.



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Светр після прання

Що робити, якщо светр усе-таки сів після прання? Річ реанімувати складно, але можна. Замочіть светр в холодній воді без порошку на 15 хвилин, злегка відіжміть і розкладіть на горизонтальній поверхні. Через кожні 15 – 20 хвилин розтягуйте його в різні боки.



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Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Жуйка на одязі

Складіть одяг з "приліпкою" в поліетиленовий пакет і покладіть в морозильник на ніч. Від холоду жуйка стане крихкою і її легко вдасться зняти ножем або пінцетом, розколюючи на шматочки.





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Червоне вино на білому

Заливаємо червону пляму білим вином. Через деякий час промиваємо мінералкою. Це лише один зі способів видалення винних плям, але метод досить оригінальний і, головне, простий.



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Жирний шлейф

Від жирного "шлейфу" на одязі позбутися дуже легко. Нанесіть нерозбавлений засіб для миття посуду на пляму, втріть, почекайте трохи та покладіть в пралку. Усе!



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Позбутися запаху

Кожен із нас хоч раз купував одяг б/в. Прибрати його запах можна в такий спосіб. Залийте до пульверизатора суміш горілки та води (1:2), розпорошіть на одяг і висушіть природним чином.



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