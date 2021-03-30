Корейський художник малює надзвичайні картини, схожі на справжні фотографії

Джерело:Інстаграм Young-sung Kim
Важко повірити, що ці зображення насправді є шедеврами південнокорейського художника Янг-Сун Кіма. Картини настільки реалістичні та надзвичайні, що виглядають, як фотографії.
Те, що йому вдається відтворити за допомогою пензля, є чимось унікальним. Маючи вроджений талант, у поєднанні з терпінням та акриловими фарбами, художник створює свій дивовижний світ.
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Великий любитель природи, особливо комах, плазунів та земноводних, він малює їх поруч із предметами з повсякденного життя.
Янг-Сун Кім народився в мегаполісі Сеул, що у Південній Кореї, однак зараз живе в Нью-Йорку.
Спочатку його пристрасті до мистецтва перешкоджали батьки. Вони були впевнені, що він ніколи не зможе заробляти цим собі на життя. Зрештою сім’я Кім таки дала йому дозвіл реалізовувати свою мрію.
Мої батьки розуміли, що я не можу жити без живопису,
– каже художник.
Художник Янг-Сун Кім / Фото Young-sung Kim
Сьогодні він не лише один з найбільш шанованих митців у світі, але ще й дуже добре заробляє. Його роботи експонуються на виставках у Нью-Йорку та Лондоні.
Рибка з червоними плавниками / Фото Young-sung Kim
Рослина в банці з водою / Фото Young-sung Kim
Рибка всередині склянки / Фото Young-sung Kim
Жабка на ложці / Фото Young-sung Kim
Слимак на скляному кубі / Фото Young-sung Kim
Рослина всередині склянки / Фото Young-sung Kim
Комаха на ложці / Фото Young-sung Kim
Жабка на металевих деталях / Фото Young-sung Kim
Рибка всередині банки / Фото Young-sung Kim
Народження шедевру: дивіться відео Young-sung Kim