Корейський художник малює надзвичайні картини, схожі на справжні фотографії

Важко повірити, що ці зображення насправді є шедеврами південнокорейського художника Янг-Сун Кіма. Картини настільки реалістичні та надзвичайні, що виглядають, як фотографії.

Те, що йому вдається відтворити за допомогою пензля, є чимось унікальним. Маючи вроджений талант, у поєднанні з терпінням та акриловими фарбами, художник створює свій дивовижний світ.

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Великий любитель природи, особливо комах, плазунів та земноводних, він малює їх поруч із предметами з повсякденного життя.

Про художника

Янг-Сун Кім народився в мегаполісі Сеул, що у Південній Кореї, однак зараз живе в Нью-Йорку.

Спочатку його пристрасті до мистецтва перешкоджали батьки. Вони були впевнені, що він ніколи не зможе заробляти цим собі на життя. Зрештою сім’я Кім таки дала йому дозвіл реалізовувати свою мрію.

Мої батьки розуміли, що я не можу жити без живопису,

– каже художник.



Художник Янг-Сун Кім / Фото Young-sung Kim

Сьогодні він не лише один з найбільш шанованих митців у світі, але ще й дуже добре заробляє. Його роботи експонуються на виставках у Нью-Йорку та Лондоні.

Наче фотографії



Рибка з червоними плавниками / Фото Young-sung Kim



Рослина в банці з водою / Фото Young-sung Kim



Рибка всередині склянки / Фото Young-sung Kim



Жабка на ложці / Фото Young-sung Kim



Слимак на скляному кубі / Фото Young-sung Kim



Рослина всередині склянки / Фото Young-sung Kim



Комаха на ложці / Фото Young-sung Kim



Жабка на металевих деталях / Фото Young-sung Kim



Рибка всередині банки / Фото Young-sung Kim

Народження шедевру: дивіться відео Young-sung Kim