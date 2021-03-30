Трудно поверить, что эти изображения на самом деле являются шедеврами южнокорейского художника Янг-Сун Кима. Картины настолько реалистичные и необычные, что выглядят как фотографии.

То, что ему удается воспроизвести с помощью кисти, является чем-то уникальным. Имея врожденный талант, в сочетании с терпением и акриловыми красками, художник создает свой удивительный мир.

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Большой любитель природы, особенно насекомых, пресмыкающихся и земноводных, он рисует их рядом с предметами из повседневной жизни.

О художнике

Янг-Сун Ким родился в городе Сеул в Южной Корее, однако сейчас живет в Нью-Йорке.

Поначалу его пристрастию к искусству препятствовали родители. Они были уверены, что он никогда не сможет зарабатывать этим себе на жизнь. В конце концов семья Ким все-таки дала ему разрешение реализовывать свою мечту.

Мои родители понимали, что я не могу жить без живописи,

– говорит художник.



Художник Янг-Сун Ким / Фото Young-sung Kim

Сегодня он не только один из самых уважаемых художников в мире, но еще и очень хорошо зарабатывает. Его работы экспонируются на выставках в Нью-Йорке и Лондоне.

Как фотографии



Рыбка с красными плавниками / Фото Young-sung Kim



Растение в банке с водой / Фото Young-sung Kim



Рыбка внутри стакана / Фото Young-sung Kim



Жабка на ложке / Фото Young-sung Kim



Улитка на стеклянном кубе / Фото Young-sung Kim



Растение внутри стакана / Фото Young-sung Kim



Насекомое на ложке / Фото Young-sung Kim



Жабка на металлических деталях / Фото Young-sung Kim



Рыбка внутри банки / Фото Young-sung Kim

Рождение шедевра: смотрите видео Young-sung Kim