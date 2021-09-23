Світло-блакитну барву обрала низка експертів: дизайнери, модельери та архітектори.

До теми: Час для оновленого тренду з минулого: мармуровий манікюр – хіт осені 2021

У компанії Dulux порівняли колір з повітрям та зазначили, що Bright Skies ("Яскраве небо") ідеально передає оптимізм та настроєвість.

Спільний досвід відчуття пастки всередині та зростаюча турбота про майбутнє нашої прекрасної, але тендітної планети тісно пов'язані з "Яскравим небом". Зараз люди хочуть відчути себе пожвавленими і насолоджуватися свободами, які повертаються до них, дивитися і впроваджувати нові ідеї,

– сказала Маріанна Шилінгфорд, креативний директор Dulux UK .

Компанія обирає колір року вже 19-й раз. Ясно-блакитний обрали досвідчені експерти, які спеціалізуються на колористиці.



Bright Skies обрали кольором 2022 року / Фото Dulux UK

Відтінок відзначився своєю гнучкістю – в час, коли люди орієнтуються на гібридні робочі простори, адаптуються до змін та нових умов, Bright Skies виявився дуже доречним.

Це дає нам життєво необхідний ковток свіжого повітря в місцях, де ми живемо і працюємо. За останній рік ми здебільшого були зачинені всередині, дивлячись у вікно на цей колір, мріючи про скасовані свята,

– сказала Шилінгфорд.



Ясно-блакитний колір легко підлаштувати під інтер'єр / Фото Dulux UK

Сила кольору: як певні відтінки впливають на настрій

Колористика присутня в житті кожної людини – її оточує безліч відтінків, які викликають певні емоції. Цим активно користуються магазини, ресторани та сайти.

Жовтий та червоний кольори викликають у людини почуття голоду та підвищують активність. Ці кольори підіймають настрій та налаштовують на атмосферу свята. Цими кольорами користуються мережа Mc'Donalds та безліч фастфудів.

та кольори викликають у людини почуття голоду та підвищують активність. Ці кольори підіймають настрій та налаштовують на атмосферу свята. Цими кольорами користуються мережа Mc'Donalds та безліч фастфудів. Зелений та блакитний кольори пов'язані з природою, тому впливають на людину дуже заспокійливо. Проте якщо зелений дійсно може налаштувати на єднання з природою та вгамування нервів, то блакитний може навіть викликати безсоння. Цим активно користуються соціальні мережі, які хочуть подовше "затримати" людину онлайн. Фейсбук, телеграм, твітер мають блакитні іконки та теми.

та кольори пов'язані з природою, тому впливають на людину дуже заспокійливо. Проте якщо зелений дійсно може налаштувати на єднання з природою та вгамування нервів, то блакитний може навіть викликати безсоння. Цим активно користуються соціальні мережі, які хочуть подовше "затримати" людину онлайн. Фейсбук, телеграм, твітер мають блакитні іконки та теми. Білий та чорний кольори – нейтральні. Вони символізують стриманість, елегантність та чистоту. Тому часто модні магазини використовують лаконічність цих кольорів для підвищення свого статусу.

Читайте також: Секрети довговічної кухні: на які матеріали слід звернути увагу під час ремонту

У Dulux зазначили, що дедалі більше палітра наближається до природних, натуральних та яскравих кольорів. Експерти впевнені, що повернення до світлих і пастельних відтінків зможе задати оптимістичні тенденції на цілий рік.

Колір року за Pantone

Інститут кольору Pantone з Нью-Джерсі також надає перевагу холодним та пастельним відтінкам. Окрім них Pantone додав до трендових кольорів червоний, рожевий та темно-синій.



Відтінки року від Pantone / Колаж 24 каналу з фото Pantone

