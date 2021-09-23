Світло-блакитну барву обрала низка експертів: дизайнери, модельери та архітектори.
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У компанії Dulux порівняли колір з повітрям та зазначили, що Bright Skies ("Яскраве небо") ідеально передає оптимізм та настроєвість.
Спільний досвід відчуття пастки всередині та зростаюча турбота про майбутнє нашої прекрасної, але тендітної планети тісно пов'язані з "Яскравим небом". Зараз люди хочуть відчути себе пожвавленими і насолоджуватися свободами, які повертаються до них, дивитися і впроваджувати нові ідеї,
– сказала Маріанна Шилінгфорд, креативний директор Dulux UK .
Компанія обирає колір року вже 19-й раз. Ясно-блакитний обрали досвідчені експерти, які спеціалізуються на колористиці.
Bright Skies обрали кольором 2022 року / Фото Dulux UK
Відтінок відзначився своєю гнучкістю – в час, коли люди орієнтуються на гібридні робочі простори, адаптуються до змін та нових умов, Bright Skies виявився дуже доречним.
Це дає нам життєво необхідний ковток свіжого повітря в місцях, де ми живемо і працюємо. За останній рік ми здебільшого були зачинені всередині, дивлячись у вікно на цей колір, мріючи про скасовані свята,
– сказала Шилінгфорд.
Ясно-блакитний колір легко підлаштувати під інтер'єр / Фото Dulux UK
Сила кольору: як певні відтінки впливають на настрій
Колористика присутня в житті кожної людини – її оточує безліч відтінків, які викликають певні емоції. Цим активно користуються магазини, ресторани та сайти.
- Жовтий та червоний кольори викликають у людини почуття голоду та підвищують активність. Ці кольори підіймають настрій та налаштовують на атмосферу свята. Цими кольорами користуються мережа Mc'Donalds та безліч фастфудів.
- Зелений та блакитний кольори пов'язані з природою, тому впливають на людину дуже заспокійливо. Проте якщо зелений дійсно може налаштувати на єднання з природою та вгамування нервів, то блакитний може навіть викликати безсоння. Цим активно користуються соціальні мережі, які хочуть подовше "затримати" людину онлайн. Фейсбук, телеграм, твітер мають блакитні іконки та теми.
- Білий та чорний кольори – нейтральні. Вони символізують стриманість, елегантність та чистоту. Тому часто модні магазини використовують лаконічність цих кольорів для підвищення свого статусу.
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У Dulux зазначили, що дедалі більше палітра наближається до природних, натуральних та яскравих кольорів. Експерти впевнені, що повернення до світлих і пастельних відтінків зможе задати оптимістичні тенденції на цілий рік.
Колір року за Pantone
Інститут кольору Pantone з Нью-Джерсі також надає перевагу холодним та пастельним відтінкам. Окрім них Pantone додав до трендових кольорів червоний, рожевий та темно-синій.
Відтінки року від Pantone / Колаж 24 каналу з фото Pantone