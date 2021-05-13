Як подбати про комфорт в авто: класні аксесуари, які ви захочете придбати

Сучасна людина багато часу проводить у дорозі. Тому дуже важливо подбати про те, щоб в автомобілі під час поїздки було комфортно й водієві, і його пасажирам.
Із цими багатофункціональними речами для автівки будь-яка поїздка, навіть з дітьми та тваринами, буде легкою та приємною.
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1. Шестипортативний зарядний пристрій
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2. Невеликий зволожувач повітря
Фото twizz
3. Вішалки-гачки для сумок та пакетів
Фото tvoridari
4. Водонепроникна накидка на сидіння для перевезення домашніх тварин
Фото periscopes
5. Подушечки-накладки для ременів безпеки в дитяче авто крісло
Фото primelens
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6. Тримач для смартфона
Фото bycars
7. Щітка для чищення вентиляційних отворів
Фото mydestinationcyprus
8. Автомобільна скарбничка для монет
Фото primelens
9. Акуратний смітник
Фото storecheaponline2021
10. Автомобільна серветниця
Фото intermedia