Кіногерої, яким складно було знайти другу половинку: альтернативна добірка до Дня Валентина

Напередодні Дня усіх закоханих та й у самий Валентинів день мережа рясніє тематичними кінодобірками про щасливі стосунки й кохання до смерті. Ми ж вирішили піти дещо іншим шляхом.

Сьогодні ми у добірці 24 каналу звернемо увагу на героїв з відомих (й не дуже) фільмів та серіалів, у яких не усе так просто було в особистому житті. Декому не щастило у стосунках, декому шлях до сімейного щастя дався нелегко, а дехто й зовсім не шукав другу половинку.

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А можливо, просто кохання їм і не потрібне? Нерідко нам показують персонажів, які надто раціональні та прагматичні для цього почуття. Ба більше, вони й не дуже переживають з цього приводу.

Шерлок Холмс (серіал "Шерлок")

Перший герой, який спадає на думку, – це Шерлок з однойменного серіалу. "Броня" детектива стала слабшою після зустрічі з чарівною Іреною. Їхні непрості стосунки часом виглядали, як суперництво, а інколи – це була палка пристрасть. При цьому, що парою їх важко назвати. Швидше – інтелектуальне захоплення один одним. До того ж у серіалі не раз згадувалося, що Холм не кохав по-справжньому Ірену.



Шерлок Холмс і Ірен / Фото twitter

Кессі (фільм "Перспективна дівчина")

Кессі біля 30. Дівчина живе з батьками і працює у невеличкій кав'ярні. Коханого у неї немає, як і бажання мати серйозні стосунки. На додаток, вона ще й мститься скромним хлопцям. Що ж вона для цього робить? Одягається у зухвалий одяг і відправляється ввечері у бар, де прикидається п'яною. Так вона "полює" на чергового невпевненого у собі чоловіка, який скористається її станом. Кессі влаштовує їм ще те випробування. Уже у них вдома вона різко приходить до тями і жорстоко карає хтивих супутників.



Кессі мстилася своїм чоловікам / Фото IMDb

Шелдон Купер (серіал "Теорія великого вибуху")

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Шелдон почувався доволі комфортно серед свого кола спілкування, і він навіть не задумувався про створення сім'ї. А деякі кінокритики вважають, що персонаж – асексуальний, адже хлопець не виявляв зацікавлення до будь-якого роду стосунків. Однак попри відсутність у Купера романтичного настрою, йому таким вдалося привернути увагу щонайменше 4 жінок та одного чоловіка. Щоправда, він щоразу зовсім не розумів ситуацію. Це той випадок, коли герою вкрай важко було знайти другу половинку.

З усім тим, (спойлер!) Шелдон познайомився з дівчиною Емі, і з них вийшла доволі нетипова пара. У кожного з них були свої "таракани" в голові, а їхня неспішна історія розвивалася впродовж кількох сезонів, яка врешті-решт закінчилася весіллям.



Шелдон і Емі / Фото IMDb

Делл (фільм "Комета")

Делл — молодий хлопець, який не вірить у кохання та шукає лише швидкоплинні інтрижки. Кімберлі — дівчина, яка впевнена, що одного разу зустріне своє єдине кохання. І у цій картині цікаво показана любовна історія, яка починається з роману на спір. І романтика у них таки присутня у звичному її розумінні: Делл і Кімберлі розмовляють на філософські теми та милуються зоряним небом. І хлопець врешті не дотримався своїх принципів – і закохався. А дівчина, схоже, втратила віру у це почуття.



Кадр з фільму "Комета" / Фото twitter

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Мона (французький фільм "Друзі")

Легка та красива французька драма про любовний трикутник. У центрі історії – двоє друзів – зарозумілий красень Абель і скромний актор-початківець Клеман. Одного дня їхні дружні стосунки "похитнулися", коли обоє закохалися в Мону — симпатичну продавчиню у кавовому кіоску на Північному вокзалі Парижа. Але Моні зараз не до роману, і вона не звертає увагу на жодного з них. У дівчини є таємниця, яка не дає їй спокою. Виявляється, красуня відбуває термін у в'язниці. Щоправда, умовний. Але їй все одно щовечора потрібно там відзначатися.



Французька драма "Друзі" / Фото twitter