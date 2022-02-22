Кекс у кухлі: швидкий рецепт смачного десерту в мікрохвильовій печі
Джерело:5-Minute Crafts
Іноді у вас немає часу, щоб спекти торт, і ось тут якраз знадобляться рецепти кексів у мікрохвильовці. Готувати їх дуже легко та швидко.
Кекси – один з найуніверсальніших і найпопулярніших десертів. Тому майже гарантовано, що ви знайдете серед них свій улюблений.
Ділимося з вами двома рецептами кексів у кухлях для любителів ванільного та шоколадного смаків.
Цікаво Добре кіно на вихідні: 11 фільмів, які піднімуть настрійПримітка: час приготування може відрізнятися залежно від потужності мікрохвильової печі.
Ванільний кекс
Інгредієнти:
- чверть склянки борошна універсального призначення;
- 2 столові ложки цукру;
- дрібка розпушувача;
- 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;
- 3 столові ложки молока;
- пів чайної ложки ванільного екстракту;
- 1 чайна ложка посипки.
Приготування
У кухлі для мікрохвильової печі змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль і розпушувач. Додайте в суміш молоко, розтоплене вершкове масло і екстракт ванілі. Перемішайте до однорідності.
Додайте посипку і знову перемішайте. Поставте в мікрохвильовку готуватися протягом 3 хвилин, але перевіряйте кожні 30 секунд. Можливо, часу потрібно менше або навіть і більше.
Швидкий десерт / Фото 5-Minute Crafts
Кекс "Нутела"
Інгредієнти:
- чверть склянки борошна універсального призначення;
- чверть склянки незбираного молока;
- дрібка розпушувача;
- чверть склянки нутели.
Приготування
Візьміть кухоль для мікрохвильової печі та змішайте в ньому молоко, борошно та розпушувач. Перемішуйте, поки не отримаєте однорідну консистенцію.
Тепер додайте нутелу і продовжуйте перемішувати до однорідності. Покладіть горнятко в мікрохвильову піч на 3 хвилини, але перевіряйте кожні 30 секунд. Час приготування може відрізнятися.Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.