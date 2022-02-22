Кекс у кухлі: швидкий рецепт смачного десерту в мікрохвильовій печі

22 лютого 2022 , 10:50
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Джерело:

5-Minute Crafts

Іноді у вас немає часу, щоб спекти торт, і ось тут якраз знадобляться рецепти кексів у мікрохвильовці. Готувати їх дуже легко та швидко.

Кекси – один з найуніверсальніших і найпопулярніших десертів. Тому майже гарантовано, що ви знайдете серед них свій улюблений.

Ділимося з вами двома рецептами кексів у кухлях для любителів ванільного та шоколадного смаків.

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Примітка: час приготування може відрізнятися залежно від потужності мікрохвильової печі.

Ванільний кекс

Інгредієнти:

  • чверть склянки борошна універсального призначення;
  • 2 столові ложки цукру;
  • дрібка розпушувача;
  • 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;
  • 3 столові ложки молока;
  • пів чайної ложки ванільного екстракту;
  • 1 чайна ложка посипки.

Приготування

У кухлі для мікрохвильової печі змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль і розпушувач. Додайте в суміш молоко, розтоплене вершкове масло і екстракт ванілі. Перемішайте до однорідності.

Додайте посипку і знову перемішайте. Поставте в мікрохвильовку готуватися протягом 3 хвилин, але перевіряйте кожні 30 секунд. Можливо, часу потрібно менше або навіть і більше.


Швидкий десерт / Фото 5-Minute Crafts

Кекс "Нутела"

Інгредієнти:

  • чверть склянки борошна універсального призначення;
  • чверть склянки незбираного молока;
  • дрібка розпушувача;
  • чверть склянки нутели.

Приготування

Візьміть кухоль для мікрохвильової печі та змішайте в ньому молоко, борошно та розпушувач. Перемішуйте, поки не отримаєте однорідну консистенцію.

Тепер додайте нутелу і продовжуйте перемішувати до однорідності. Покладіть горнятко в мікрохвильову піч на 3 хвилини, але перевіряйте кожні 30 секунд. Час приготування може відрізнятися.

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Автор: Марта Кушка