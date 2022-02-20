Ідеї, як зручно зберігати кабелі, щоб вони не сплутувалися

Зазвичай ми зберігаємо кабелі на столі або в робочій зоні без певного порядку, і так вони плутаються один з одним. Існує кілька цікавих ідей, як виправити цю ситуацію.

Часто буває так, що кабелі навіть губляться через те, що ми їх неправильно зберігаємо. Пропонуємо кілька альтернативних методів, які допоможуть упорядкувати кабелі й таким чином не втратити їх із поля зору.

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Використовуйте трубочки від туалетного паперу

Змотайте кабель та покладіть його в порожній тубус. Позначте кожну трубку відповідно до його використання.



Використовуйте паперові тубуси / Фото 5-Minute Crafts

Зберігайте у пластиковій пляшці

За допомогою ножа розріжте пластикову пляшку навпіл до самого дна. Відкрийте пляшку. Вставте один або кілька раніше намотаних кабелів. Закрийте і закрутіть кришку на пляшку.



Як зберігати у пляшках / Фото 5-Minute Crafts

Використовуйте канцелярські затискачі

Прикріпіть затискачі до поверхні. Вставте кінці кабелів у кожен з них. Так вони не лежатимуть на підлозі та не сплутуватимуться.



Як зберігати кабелі / Фото 5-Minute Crafts

Змотайте потрібні дроти та покладіть кожен в отвір канцелярського затискача. Потім ви можете покласти компактні кабелі в коробку.



Намотайте на затискачі / Фото 5-Minute Crafts

Змотуйте на прищіпки

Склейте дві прищіпки між собою, як на фото. Обкрутіть тонкі та гнучкі дроти на обидві прищіпки. Затисніть кінець дроту в "роті" іншої прищіпки.



Використовуйте прищіпки / Фото 5-Minute Crafts

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