Ідеї для декору: як створити цікаву картину в стилі квілінг

Картину в стилі квілінг зможе створити кожен: як професіонал, так і новачок. На вигляд вона досить складна, але робити її дуже навіть легко.

Вам не потрібно вміти добре малювати, щоб створювати красиві картини. Існує багато альтернатив малювання, і одна з них – квілінг. Це вид мистецтва, коли зі згорнутих смужок паперу різної ширини виготовляють прості та об'ємні композиції.

Пропонуємо вивчити основні правила та прийоми, завдяки яким ви зможете створювати власні шедеври у стилі квілінг.

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Букет кульбаб

Візьміть смужку жовтого паперу. Перетворіть його кінець на бахрому за допомогою ножиць.

Візьміть інструмент для квілінгу або велику тонку паличку та згорніть всю смужку. Закріпіть кінець рулону, щоб він не розгортався. Пальцями акуратно розпушіть бахрому, щоб вийшла квітка, як це показано на фото нижче.



Створюємо картину в тилі квілінгу / Фото 5-Minute Crafts

Повторіть процес, зробивши ще кілька квітів жовтого та оранжевого кольорів. Потім візьміть смужки зеленого кольору і зробіть з них вигнуті краплі.



Як робити краплі / Колаж 24 каналу

Тепер приклейте все до основи картини: спочатку – листочки, а потім покладіть квіти на листя — так ваш шедевр виглядатиме об'ємнішим.



Готова картина / Фото 5-Minute Crafts