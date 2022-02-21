Ідеальний для сімейного обіду: готуємо дуже ніжний і мегасирний суп

Сирний суп – смачна і неповторна страва. Існує багато рецептів, як його приготувати, але пропонуємо спробувати саме класичний.

Цей рецепт сирного супу підійде навіть для тих, хто не має великого досвіду в кулінарії. Перед подачею страву присмачуйте грінками.

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Рецепт сирного супу

Інгредієнти:

850 грамів вершкового сиру;

750 грамів картоплі;

650 мілілітрів молока;

650 мілілітрів вершків;

500 мілілітрів води;

пів чайної ложки солі.

Спосіб приготування

Очистьте картоплю і наріжте її невеликими шматочками. Відваріть картоплю без солі 15 – 20 хвилин. В процесі можна додати невеликий шматочок чебрецю – так страва стане ароматнішою.

Злийте воду з каструлі. До відвареної картоплі влийте молоко. Варіть все на повільному вогні 5 – 7 хвилин та доведіть до кипіння.

Додайте вершковий сир в каструлю. Варіть ще на повільному вогні кілька хвилин. Не збільшуйте вогонь, оскільки суп може легко підгоріти.



До суміші додайте вершковий сир / Фото 5-Minute Crafts

Додайте вершки і сіль. Поваріть ще кілька хвилин на повільному вогні, постійно помішуючи. Збийте суп за допомогою заглибного блендера.

Якщо суп занадто густий (це буде залежати від сиру, який ви використовували), додайте в нього до 500 мілілітрів окропу. Кількість води залежить від консистенції, яку ви хочете отримати. Ретельно перемішайте блендером, віничком або ложкою.

Подавайте сирний суп гарячим. Доповніть його пшеничними або житніми грінками, пластівцями твердого сиру або смаженою стружкою бекону. Смачного!



Готовий сирний суп / Фото 5-Minute Crafts

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