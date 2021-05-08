Професор Університету Пітсбурґа Венді Троксель каже, що хронічне безсоння та інші порушення нічного відпочинку руйнують нашу звичну поведінку, а з нею й наші стосунки з близькими людьми.

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Як недосипання впливає на стосунки

У своїй книзі "Спільне використання обкладинки: Посібник кожної пари щодо кращого сну" Венді Троксель розповіла про численні дослідження, які відстежували зв’язок між сном та конфліктами в парі.

В одному експерименті науковці спостерігали за парами, які впродовж тижня спали по 5 годин. З кожною наступною ніччю учасники демонстрували поступове посилення гніву, смутку, розчарування та дратівливості. Далі дослідження показали, що втрата сну призвела не лише до збільшення негативних емоцій, але і до зменшення позитивних.



Недосипання погано впливає на стосунки / Фото pexels

Пари стають токсичними

Режим нічного сну пар та їхню щоденну поведінку вивчали також соціальні психологи Емі Гордон та Серена Чен. Вони виявили, що вночі, коли пари спали гірше, вони повідомляли про більше конфліктів наступного дня. Психологи дійшли висновку, що невиспані люди часто ставали токсичними один для одного і гостро реагували на дрібні зауваження. Дослідження Гордон і Чень також виявили, що негативні наслідки від втрати сну одного з партнерів поширювалися на іншого.



Люди стають токсичними, коли мало сплять / Фото pexels

Невиспані люди вживають менше позитивних слів

Інші роботи показують, що навіть слова, якими ми спілкуємось, і звуки нашого голосу забарвлені сном або його відсутністю. Психологиня Елеонора Макґлінчі використовувала комп’ютеризований аналіз тексту, включаючи акустичні властивості мови, а також оцінку емоційного вираження до та після недосипання. Вона хотіла визначити, якою мірою це впливає на вибір слів. Психологиня виявила, що в умовах позбавленого сну учасники вживали менше позитивних слів, а їхня мова була менш енергійною.



Люди менше вживають позитивних слів / Фото pexels

Відсутність сну посилює почуття самотності

У серії елегантних досліджень, опублікованих у 2018 році, дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що поганий сон посилює почуття самотності та збільшує соціальну замкнутість і тривогу наступного дня. У людей, які страждали від недосипання, спостерігали дезактивацію в тих частинах мозку, які відповідають за розуміння дій та поведінку інших людей. Натомість посилення відбувалося в тих частинах, які реагують на загрозу або страх у соціальному контексті.



Недосипання посилює почуття самотності / Фото pexels

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Негатив від недосипання заразний

Але найцікавіше те, що після спостереження за невиспаними людьми самі дослідники почувалися самотніми та соціально замкнутішими, незважаючи на те, що вони добре відпочили.

Отже, самотність, спричинена сном, заразна. Усередині пар це може призвести до більшої емоційної дистанції та відсутності зв’язку з вашим партнером,

– резюмує Венді Троксель.

Вона додає, що замість того, щоб потіти над вирішенням наслідків недосипання, потрібно зробити сон взаємним пріоритетом у стосунках.