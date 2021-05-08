Доктор философии Университета Питсбурга Венди Троксель говорит, что хроническая бессонница и другие нарушения ночного отдыха разрушают наше привычное поведение, а с ним и наши отношения с близкими людьми.

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Как недосыпание влияет на отношения

В своей книге "Совместное использование обложки: руководство каждой пары по лучшему сну" Венди Троксель рассказала о многочисленных исследованиях, которые отслеживали связь между сном и конфликтами в паре.

В одном эксперименте ученые наблюдали за парами, которые в течение недели спали по 5 часов. С каждой следующей ночью участники демонстрировали постепенное усиление гнева, печали, разочарования и раздражительности. Далее исследования показали, что потеря сна привела не только к увеличению негативных эмоций, но и к уменьшению положительных.



Недосыпание плохо влияет на отношения / Фото pexels

Пары становятся токсичными

Режим ночного сна пар и их ежедневное поведение изучали также социальные психологи Эми Гордон и Серена Чен. Они обнаружили, что ночью, когда пары спали хуже, они сообщали о большем количестве конфликтов на следующий день. Психологи пришли к выводу, что невыспавшиеся люди часто становились токсичными друг для друга и остро реагировали на мелкие замечания. Исследования Гордон и Чен также обнаружили, что негативные последствия от потери сна одного из партнеров распространялись на другого.



Люди становятся токсичными, когда мало спят / Фото pexels

Невыспавшиеся люди употребляют меньше положительных слов

Другие работы показывают, что даже слова, которыми мы общаемся, и звуки нашего голоса окрашены сном или его отсутствием. Психолог Элеонора Макглинчи использовала компьютеризированный анализ текста, включая акустические свойства речи, а также оценку эмоционального выражения до и после недосыпания. Она хотела определить, в какой степени это влияет на выбор слов. Психолог выявила, что в условиях недостаточного сна участники употребляли меньше позитивных слов, а их речь была менее энергичной.



Люди меньше употребляют положительные слова / Фото pexels

Отсутствие сна усиливает чувство одиночества

В серии элегантных исследований, опубликованных в 2018 году, исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что плохой сон усиливает чувство одиночества и увеличивает социальную замкнутость и тревогу на следующий день. У людей, которые страдали от недосыпания, наблюдали дезактивацию в тех частях мозга, которые отвечают за понимание действий и поведения других людей. Вместо этого усиление происходило в тех частях, которые реагируют на угрозу или страх в социальном контексте.



Недосыпание усиливает чувство одиночества / Фото pexels

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Негатив от недосыпания заразен

Но самое интересное то, что после наблюдения за невыспавшимися людьми сами исследователи чувствовали себя одинокими и социально замкнутыми, несмотря на то, что они хорошо отдохнули.

Итак, одиночество, вызванное сном, заразно. Внутри пар это может привести к большей эмоциональной дистанции и отсутствию связи с вашим партнером,

– резюмирует Венди Троксель.

Она добавляет, что вместо того, чтобы потеть над решением последствий недосыпания, нужно сделать сон взаимным приоритетом в отношениях.