Готуємо у формі для льоду: ідеї смачних десертів за лічені хвилини

Іноді на приготування десертів залишається дуже мало часу. Але, на щастя, існують солодощі, які готуються за лічені хвилини.

Ці десерти можна приготувати як для себе, так і для посиденьок з друзями. Зберігайте рецепти, адже вони дуже легкі та бюджетні.

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Цукерки з кокосом, горіхами і карамеллю

Що знадобиться:

розтоплений шоколад;

кокосова стружка;

карамель;

смажений арахіс.

Приготування



Як приготувати цукерки / Фото 5-Minute Crafts

Візьміть форму для льоду і заповніть кожну клітинку приблизно наполовину розтопленим молочним шоколадом. Заморозьте лоток.

В одні клітинки покладіть пів столової ложки кокосової стружки, а в інші – пів столової ложки рідкої карамелі і смаженого арахісу. Залийте шоколадом і знову заморозьте форму, поки цукерки не затвердіють. Готово!



Шоколадні цукерки з кокосом, горіхами та карамеллю / Фото 5-Minute Crafts

Пиріжки з полуницею

Інгредієнти:

заморожена полунична маса або свіжа полуниця для її приготування;

цукор;

листкове тісто.

Приготування



Готуємо печиво з полуницею / Фото 5-Minute Crafts

Якщо у вас немає полуничної маси, то приготуйте її зараз. Візьміть 2 склянки полуниці і розріжте кожну ягоду на 4 частини. Покладіть їх в миску і додайте 2 столові ложки цукру. Збийте полуницю міксером.

Приготуйте форму для льоду. Покладіть лист тіста і добре втрамбуйте його до самого дна. У кожну клітинку покладіть полуничну начинку. Накрийте іншим шаром тіста зверху та добре притисніть.

Переверніть форму для льоду і виріжте мініпиріжки. Поставте їх у духовку, додайте зверху трохи цукру і запікайте. Подавайте їх, поки вони гарячі.



Готове печиво з полуничним варенням / Фото 5-Minute Crafts

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