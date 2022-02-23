Готуємо у формі для льоду: ідеї смачних десертів за лічені хвилини
Джерело:5-Minute Crafts
Іноді на приготування десертів залишається дуже мало часу. Але, на щастя, існують солодощі, які готуються за лічені хвилини.
Ці десерти можна приготувати як для себе, так і для посиденьок з друзями. Зберігайте рецепти, адже вони дуже легкі та бюджетні.
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Цукерки з кокосом, горіхами і карамеллю
Що знадобиться:
- розтоплений шоколад;
- кокосова стружка;
- карамель;
- смажений арахіс.
Приготування
Як приготувати цукерки / Фото 5-Minute Crafts
Візьміть форму для льоду і заповніть кожну клітинку приблизно наполовину розтопленим молочним шоколадом. Заморозьте лоток.
В одні клітинки покладіть пів столової ложки кокосової стружки, а в інші – пів столової ложки рідкої карамелі і смаженого арахісу. Залийте шоколадом і знову заморозьте форму, поки цукерки не затвердіють. Готово!
Шоколадні цукерки з кокосом, горіхами та карамеллю / Фото 5-Minute Crafts
Пиріжки з полуницею
Інгредієнти:
- заморожена полунична маса або свіжа полуниця для її приготування;
- цукор;
- листкове тісто.
Приготування
Готуємо печиво з полуницею / Фото 5-Minute Crafts
Якщо у вас немає полуничної маси, то приготуйте її зараз. Візьміть 2 склянки полуниці і розріжте кожну ягоду на 4 частини. Покладіть їх в миску і додайте 2 столові ложки цукру. Збийте полуницю міксером.
Приготуйте форму для льоду. Покладіть лист тіста і добре втрамбуйте його до самого дна. У кожну клітинку покладіть полуничну начинку. Накрийте іншим шаром тіста зверху та добре притисніть.
Переверніть форму для льоду і виріжте мініпиріжки. Поставте їх у духовку, додайте зверху трохи цукру і запікайте. Подавайте їх, поки вони гарячі.
Готове печиво з полуничним варенням / Фото 5-Minute Crafts