Эти десерты можно приготовить как для себя, так и для посиделок с друзьями. Сохраняйте рецепты, ведь они очень легкие и бюджетные.

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Конфеты с кокосом, орехами и карамелью

Что понадобится:

растопленный шоколад;

кокосовая стружка;

карамель;

жареный арахис.

Приготовление



Как приготовить конфеты / Фото 5-Minute Crafts

Возьмите форму для льда и заполните каждую клетку примерно наполовину растопленным молочным шоколадом. Заморозьте лоток.

В одни клетки положите пол столовой ложки кокосовой стружки, а в другие – пол столовой ложки жидкой карамели и жареного арахиса. Залейте шоколадом и снова заморозьте форму, пока конфеты не затвердеют. Готово!



Шоколадные конфеты с кокосом, орехами и карамелью / Фото 5-Minute Crafts

Пирожки с клубникой

Ингредиенты:

замороженная клубничная масса или свежая клубника для ее приготовления;

сахар;

слоеное тесто.

Приготовление



Готовим печенье с клубникой / Фото 5-Minute Crafts

Если у вас нет клубничной массы, приготовьте ее сейчас. Возьмите 2 стакана клубники и разрежьте каждую ягоду на 4 части. Положите их в миску и добавьте 2 столовых ложки сахара. Взбейте клубнику миксером.

Приготовьте форму для льда. Положите лист теста и хорошо утрамбуйте его до самого дна. В каждую клетку положите клубничную начинку. Накройте другим слоем теста и хорошо прижмите.

Переверните форму для льда и вырежьте минипирожки. Поставьте их в духовку, добавьте сверху чуть-чуть сахара и запекайте. Подавайте их, пока они горячие.



Готовое печенье с клубничным вареньем / Фото 5-Minute Crafts