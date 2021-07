"Файне місто-2021" – грандіозна музична подія літа, яку не можна пропускати

"Файне місто" – один із найбільших українських музичних фестивалів просто неба, який проходить поблизу міста Тернопіль, на території тернопільського іподрому.

Не пропустіть Де літо, там Zubrowka: масштабна івент-арена "Морвокзал" запрошує на концерти просто неба

Щороку у липні цю масштабну подію відвідують тисячі учасників з усієї України, а на сцену запрошують всесвітньо відомі рок-гурти. Гості фестивалю беруть участь у неймовірних веселощах, цікавих іграх, крутих розіграшах, відвідують майстер-класи, відпочивають у наметовому містечку та насолоджуються чудовою музикою та смачною їжею й напоями.

Назва фестивалю запозичена із популярної пісні культового українського рок-гурту Брати Гадюкіни "Файне місто Тернопіль".

Його заснували Максим Черкашин, Ростислав Плахцінський, Володимир Пасяка та Рустам Ергешов.

"Файне місто" – масштабний фестиваль літа / Фото Файне місто

Уперше в 2013 році фестиваль проходив у парку імені Тараса Шевченка на острівці "Чайка". А вже у 2014 році "Файне місто" перемістилося на територію тернопільського аеропорту.



Фестиваль "Файне місто" відгримить у 2021 році / Фото Файне місто

У 2017 фестиваль знову перемістився, але вже на територію тернопільського іподрому з мальовничою природою.

Цікаво Від алхіміків до нашого часу: історія горілки та особливості її виготовлення

Коли відбувається відкриття фестивалю, уся територія перетворюється на особливе місто, а учасники стають його мешканцями. Кожен відвідувач отримує паспорт фестивалю, файну торбу, а ще – "право" одружитись із кимось чи навіть чимось.

Паспорт – це брошура, що надається усім відвідувачам фестивалю. Відвідувачі можуть вклеїти у паспорт свої фотографії та отримати штамп про одруження. Також у ньому можна знайти корисну інформацію про фестиваль: карта, рекомендації та правила перебування. На додачу, у паспорт інтегрований квест, після проходження якого гості фестивалю можуть отримати знижку на квитки на наступний рік.

Faina Torba – це рюкзак, який видають усім відвідувачам, які живуть у платному наметовому містечку. Там містяться корисні матеріали для відвідувачів та промо-матеріали партнерів фестивалю. Туди входить: презерватив, пластирі, паспорт фестивалю, магніт, дощовик, наліпки, вологі серветки, картка на знижку від партнерів фестивалю.



Як проходить фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто

На фестивалі розміщено безліч розважальних локацій, де усі охочі можуть обрати заняття до душі. Тут можна переглядати фільми, грати в ігри, зайнятись спортом, узяти участь у квестах та навіть попрактикувати йогу!



"Файне місто": які розваги пропонує фестиваль / Фото Файне місто

На жаль, у 2020 році фестиваль скасували через пандемію, однак цього року організатори додали один додатковий день та очікують близько 100 тисяч відвідувачів.

Дивіться відео: як проходив фестиваль "Файне місто" у 2019 році

"Файне Місто" – це не просто музичний фестиваль, а справжній сплеск нестримних емоцій. Тут залишаєш позаду усі щоденні клопоти та виходиш за межі буденності разом із тими, хто також прагне відчути справжню свободу, розважитись, насолодитись крутою музикою та поласувати смаколиками.

Скуштуйте також Некисле літо із Soplica: рецепти освіжаючих коктейлів і розіграш призів від українських блогерів

Це територія вільних людей, які нарешті можуть вдихнути на повні груди та поринути у незабутні емоції та неймовірні враження.



Атмосфера на "Файному місті" / Фото Файне місто

У 2021 році фестиваль "Файне Місто" відбудеться в 5-денному форматі, фестиваль відкриє свої магічні ворота для світу вже 28 липня – і триватиме аж до 1 серпня.



Афіша "Файного міста" / Фото Файне місто

Програма заходу насичена крутими подіями, від яких просто перехоплює подих. Це буде цілих 5 казкових днів шаленого драйву, незабутніх вражень та активних розваг.

Цьогоріч на 7 різних сценах фестивалю запалюватимуть понад 100 крутих виконавців:

Main Stage: Me And That Man, The HARDKISS, 5'nizza, Go-A, Друга ріка, ТНМК, Louna, Жадан і Собаки, Karna, Wildways, O.Torvald, MOTANKA, Stoned Jesus, Kalush, Nizkiz, Сметана band, Detach, Epolets, One Light inside, Omana, Red Side.

Dark Stage: Порнофільми, Ghostkid, Batushka, Belphegor, Lord Of The Lost, Drag Me Out, Infected Rain, Hate, 1914, Space of Variations, Skinhate, Marina, Ignea, Чумацький Шлях, O’Hamsters, Among Your God, Denoi, Crosschains, Fleshgore, Sick Solution, Heartprints, Pomsta.