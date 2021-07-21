"Файне місто-2021" – грандіозна музична подія літа, яку не можна пропускати

Цього літа після довгої перерви відкриється один із наймасштабніших музичних фестивалів України – "Файне місто". Тисячі учасників з'їдуться до Тернополя, щоб провести 5 незабутніх днів, сповнених духом свободи, несамовитого драйву та запальної рок-музики. 2021 року офіційними спонсорами цієї захопливої події стали популярні бренди Żubrówka та Soplica.

"Файне місто" – один із найбільших українських музичних фестивалів просто неба, який проходить поблизу міста Тернопіль, на території тернопільського іподрому.

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Щороку у липні цю масштабну подію відвідують тисячі учасників з усієї України, а на сцену запрошують всесвітньо відомі рок-гурти. Гості фестивалю беруть участь у неймовірних веселощах, цікавих іграх, крутих розіграшах, відвідують майстер-класи, відпочивають у наметовому містечку та насолоджуються чудовою музикою та смачною їжею й напоями.

Трохи історії

Назва фестивалю запозичена із популярної пісні культового українського рок-гурту Брати Гадюкіни "Файне місто Тернопіль".

Його заснували Максим Черкашин, Ростислав Плахцінський, Володимир Пасяка та Рустам Ергешов.

"Файне місто" – масштабний фестиваль літа / Фото Файне місто

Уперше в 2013 році фестиваль проходив у парку імені Тараса Шевченка на острівці "Чайка". А вже у 2014 році "Файне місто" перемістилося на територію тернопільського аеропорту.



Фестиваль "Файне місто" відгримить у 2021 році / Фото Файне місто

У 2017 фестиваль знову перемістився, але вже на територію тернопільського іподрому з мальовничою природою.

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Як проходить фестиваль

Коли відбувається відкриття фестивалю, уся територія перетворюється на особливе місто, а учасники стають його мешканцями. Кожен відвідувач отримує паспорт фестивалю, файну торбу, а ще – "право" одружитись із кимось чи навіть чимось.

Паспорт – це брошура, що надається усім відвідувачам фестивалю. Відвідувачі можуть вклеїти у паспорт свої фотографії та отримати штамп про одруження. Також у ньому можна знайти корисну інформацію про фестиваль: карта, рекомендації та правила перебування. На додачу, у паспорт інтегрований квест, після проходження якого гості фестивалю можуть отримати знижку на квитки на наступний рік.

Faina Torba – це рюкзак, який видають усім відвідувачам, які живуть у платному наметовому містечку. Там містяться корисні матеріали для відвідувачів та промо-матеріали партнерів фестивалю. Туди входить: презерватив, пластирі, паспорт фестивалю, магніт, дощовик, наліпки, вологі серветки, картка на знижку від партнерів фестивалю.



Як проходить фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто

На фестивалі розміщено безліч розважальних локацій, де усі охочі можуть обрати заняття до душі. Тут можна переглядати фільми, грати в ігри, зайнятись спортом, узяти участь у квестах та навіть попрактикувати йогу!



"Файне місто": які розваги пропонує фестиваль / Фото Файне місто

На жаль, у 2020 році фестиваль скасували через пандемію, однак цього року організатори додали один додатковий день та очікують близько 100 тисяч відвідувачів.

Дивіться відео: як проходив фестиваль "Файне місто" у 2019 році

"Файне місто – 2021"

"Файне Місто" – це не просто музичний фестиваль, а справжній сплеск нестримних емоцій. Тут залишаєш позаду усі щоденні клопоти та виходиш за межі буденності разом із тими, хто також прагне відчути справжню свободу, розважитись, насолодитись крутою музикою та поласувати смаколиками.

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Це територія вільних людей, які нарешті можуть вдихнути на повні груди та поринути у незабутні емоції та неймовірні враження.



Атмосфера на "Файному місті" / Фото Файне місто

У 2021 році фестиваль "Файне Місто" відбудеться в 5-денному форматі, фестиваль відкриє свої магічні ворота для світу вже 28 липня – і триватиме аж до 1 серпня.



Афіша "Файного міста" / Фото Файне місто

Програма заходу насичена крутими подіями, від яких просто перехоплює подих. Це буде цілих 5 казкових днів шаленого драйву, незабутніх вражень та активних розваг.

Цьогоріч на 7 різних сценах фестивалю запалюватимуть понад 100 крутих виконавців:

Main Stage: Me And That Man, The HARDKISS, 5'nizza, Go-A, Друга ріка, ТНМК, Louna, Жадан і Собаки, Karna, Wildways, O.Torvald, MOTANKA, Stoned Jesus, Kalush, Nizkiz, Сметана band, Detach, Epolets, One Light inside, Omana, Red Side.

Dark Stage: Порнофільми, Ghostkid, Batushka, Belphegor, Lord Of The Lost, Drag Me Out, Infected Rain, Hate, 1914, Space of Variations, Skinhate, Marina, Ignea, Чумацький Шлях, O’Hamsters, Among Your God, Denoi, Crosschains, Fleshgore, Sick Solution, Heartprints, Pomsta.

Light Stage: Один в каное, Vivienne Mort, Latexfauna, Курган & Агрегат, Kurwa Matj, Паліндром, Ragapop, Хамерман Знищує Віруси, The Unsleeping, Nick Senpai, Фіолет (акустика), Раёк, Tik Tu, I Hate Myself Because, Mazepa, Cloudless, Zwyntar, Julinoza, What is Love, Гоня, Соседи Стерпят, Kommuna Lux, Хвилі, thekomakoma, Vidma.



Хедлайнери "Файного міста – 2021" / Фото Файне місто

А для поціновувачів реґі тут також відкриється атмосферна Raggae Stage, де виступатимуть надзвичайні Dub Splash, Sound System, Chobeat, Double D та багато інших! Отож, на гостей очікує море запальної музики та цікавих розваг.



Які розваги пропонує фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто

На фестивалі можна буде спробувати удачу на швидких побаченнях у локації Only Lonely, відвідати фантастичний луна-парк, створити свій унікальний стиль у салоні краси, взяти участь у психологічних іграх, відвідати арт-школу та йога-студію, а також побувати у музеї "Файного міста" та ще багато цікавого.

А для дітей на території фестивалю розташована ігрова кімната, щоб малеча також могла чудово провести час.



Карта фестивалю "Файне місто" / Фото Файне місто

Окрім цього, усі охочі можуть зручно розташуватись у наметовому містечку або ж зупинитись на автокемпінгу, щоб не пропустити жодного яскравого моменту грандіозної події року.



Кемпінги на території фестивалю "Файне місто" / Фото Файне місто

Щоб детальніше дізнатись про фестиваль та придбати квитки на неймовірну подію літа, переходьте за посиланням.

Спонсори фестивалю

Цьогоріч офіційними спонсорами неймовірної події літа стали, зокрема, легендарна ТМ "Zubrowka" та натуральні настоянки ТМ "Soplica". Це польські алкогольні бренди, які підкорили серця мільйонів споживачів по всьому світу.

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Zubrowka і Soplica – офіційні спонсори "Файного міста" / Фото Zubrowka

Zubrowka – це натуральні настоянки та чиста горілка, які виготовляються на основі природних інгредієнтів, які збирають виняткового вручну у недоторканних лісах Біловезької Пущі. Тут росте й славнозвісна трава зубрівка, з якої створюють запашну есенцію для настоянок. За легендою, саме ця унікальна рослина є джерелом дикої енергії та неймовірної сили біловезьких зубрів, які живуть на території густого пралісу. У цих місцях витає дух первозданної природи, закоркований у кожну пляшку напою.



Zubrowka – алкогольний бренд із 500-річною історією / Фото Zubrowka

Soplica – це настоянки, які вже понад 130 років виготовляють з ароматних есенцій на основі свіжих ягід та фруктів. Для настоянок відбирають лише екологічно чисті та стиглі плоди, аби смак та аромат напою був бездоганним. Секрети рецептури цих унікальних настоянок досі залишаються у таємниці, яка передається від покоління до покоління.

Невипадково бренд Soplica завойовує престижні нагороди на міжнародних конкурсах, де світові експерти високо оцінюють натуральний смак та м'який аромат цього напою. Згідно з даними авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine, у 2020 році Soplica стала горілкою №7 у світі. У 2019-му бренд посів четверте місце серед найбільш швидкозростаючих горілчаних брендів. Того ж року Soplica була визнана смаковою горілкою №1 в Польщі за даними Nielsen. Окрім цього, Soplica – № 3 горілчаний імпортний бренд ринку України за результатами 2020 року.



Soplica – спонсор "Файного міста" / Фото Soplica

Кожен охочий скуштувати ці фантастичні напої зможе відвідати одну із локацій, де їх подаватимуть.

Бар Zubrowka буде розташований у зоні головної сцени. Тут можна буде насолодитись освіжаючими коктейлями на основі Zubrowka та взяти участь в активностях від відомого бренду.

А знайти бар Soplica можна буде у зоні "Халі Галі", де частуватимуть яскравими та смачними настоянками як у чистому вигляді, так й у коктейлях. На додачу, поблизу бару Soplica буде розташована зона лекторію, де можна щодня послухати цікаві факти про походження та розвиток брендів Zubrowka та Soplica та взяти участь у дегустації.

І це ще не все: на території "Кайфанемо Пабу" проводитимуть щоденні розіграші з можливістю виграти призовий фонд від Zubrowka та Soplica.



На "Файному місті" можна буде скуштувати Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

До речі, у межах проєкту з 9 червня по 1 липня відбувся pre party тур "Кайфанемо" по 17 містах України, офіційними спонсорами якого також стали ТМ "Żubrówka" та ТМ "Soplica".



Афіша туру "Кайфанемо" / Фото Файне місто