"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": дивіться перший постер нової частини фільму

Студія Warner Bros. опублікувала офіційний постер третьої частини "Фантастичних звірів". Реліз фільму в Україні запланований на 14 квітня 2022 року.

Так, у мережі з'явився перший постер стрічки "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". Зважаючи на все, Гоґвортс відіграватиме важливу роль в історії нової частини трилогії.

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Дебютний постер майбутньої частини "Фантастичних звірів"



Постер третьої частини "Фантастичних звірів" / Фото твітер Fantastic Beasts

Сюжет

У третьому фільмі молодий маг-зоолог Ньют Скамандер знову буде втягнутий у протистояння двох найбільших чарівників свого часу – Албуса Дамблдора та Ґелерта Ґріндельвальда. Йому належатиме очолити команду з магів та відправитися у небезпечні пригоди. Завданням Скамандера буде завадити Ґріндельвальду заволодіти Дарами Смерті, що дадуть йому владу над усім світом.

Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора – дивіться офіційний трейлер українською