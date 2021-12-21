Так, у мережі з'явився перший постер стрічки "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". Зважаючи на все, Гоґвортс відіграватиме важливу роль в історії нової частини трилогії.

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Дебютний постер майбутньої частини "Фантастичних звірів"



Постер третьої частини "Фантастичних звірів" / Фото твітер Fantastic Beasts

Сюжет

У третьому фільмі молодий маг-зоолог Ньют Скамандер знову буде втягнутий у протистояння двох найбільших чарівників свого часу – Албуса Дамблдора та Ґелерта Ґріндельвальда. Йому належатиме очолити команду з магів та відправитися у небезпечні пригоди. Завданням Скамандера буде завадити Ґріндельвальду заволодіти Дарами Смерті, що дадуть йому владу над усім світом.

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Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора – дивіться офіційний трейлер українською