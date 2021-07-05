Експериментуємо з морозивом: 9 літніх лайфхаків
Джерело:24 канал
Морозиво – це ласощі, від яких не відмовиться практично жодна людина у світі попри вік, стать і національність. Але іноді хочеться чогось незвичного.
Ми впевнені, деякі лайфхаки з морозивом урізноманітять ваші уявлення про цей унікальний відсвіжний десерт. Отож, поїхали…
Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5
Морозиво для одного
У вас є відерце з морозивом, але ним потрібно поділитися з другом? Для цього зовсім не потрібно бруднити посуд. Досить розрізати відерце надвоє вертикально.
Фото pinterest
Десерт для компанії
Розігрійте морозиво в мікрохвильовій печі або просто на спекотному сонці, залийте в тарталетки та прикрасьте горішками, шоколадом і чим душа забажає. Охолодіть в морозильній камері. Вашим друзям сподобається точно.
Фото pinterest
Морозиво-сендвіч
Улюблене печиво і морозиво в стаканчику – все, що потрібно для ситного і легкого десертного сендвіча. Відріжте кільце морозива гострим ножем, поставить начинку на печиво, прикрийте іншим – і насолоджуйтеся феєрією нового смаку.
Фото pinterest
Смажене морозиво
Зробіть кульки з пломбіру і поставте в морозилку. Заморожену кульку обваляйте в борошні, занурте у збите яйце, запаніруйте в подрібнених кукурудзяних пластівцях і знову проморозьте не менш як годину. Швидко обсмажте в киплячому маслі та подавайте з будь-яким соусом!
Фото pinterest
Фруктовий лід із соку
Заливаємо сік в стаканчик, накриваємо стаканчик фольгою, проколюємо фольгу паличкою і ставимо проморожуватися на ніч, а вранці насолоджуємося на 100% натуральним фруктовим льодом.
Фото pinterest
Експрес-морозиво
Встроміть дерев'яну паличку в баночку з улюбленим йогуртом, після чого десерт гарненько заморозьте. Смачного!
Фото pinterest
Морозиво з банана
Поріжте банан на шматочки, заморозьте, подрібніть блендером і знову охолодіть в морозилці. Смак - приголомшливий, а головне – ніякої хімії!
Фото pinterest
М'яке морозиво з морозилки
Щоб дістати з морозилки не камінь, а м'яке холодне морозиво, перед закладкою в морозилку помістіть його в пакет із застібкою.
Фото pinterest
Без плям на одязі
Щоб морозиво не залишилося на вашому одязі, використовуйте картонні формочки для тарталеток. Проколіть формочку паличкою від морозива або поставте в неї вафельний стаканчик з улюбленим пломбіром. Тепер не забруднити!
Фото pinterest