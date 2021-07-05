Мы уверены, некоторые лайфхаки с мороженым разнообразят ваше представление об этом уникальном освежающий десерте. Ну же, поехали ...

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Мороженое для одного

У вас есть ведерко с мороженым, но им нужно поделиться с другим? Для этого вовсе не нужно пачкать посуду. Достаточно разрезать ведерко надвое вертикально.



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Десерт для компании

Разогрейте мороженое в микроволновой печи или просто на распеченном солнце, залейте в тарталетки и украсьте орешками, шоколадом и чем душа пожелает. Охладите в морозильной камере. Вашим друзьям понравится точно.



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Мороженое-сэндвич

Любимое печенье и мороженое в стаканчике – все, что нужно для сытного и легкого десертного сэндвича. Отрежьте кольцо мороженого острым ножом, поставьте начинку на печенье, прикройте другим – и наслаждайтесь феерией нового вкуса.



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Жареное мороженое

Сделайте шарики из пломбира и поставьте в морозилку. Замороженный шарик обваляйте в муке, окуните во взбитое яйцо, запанируйте в измельченных кукурузных хлопьях и снова заморозьте не менее часа. Быстро обжарьте в кипящем масле и подавайте с любым соусом!



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Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

Фруктовый лед из сока

Заливаем сок в стаканчик, накрываем стаканчик фольгой, протыкаем фольгу палочкой и ставим замораживаться на ночь, а утром наслаждаемся на 100% натуральным фруктовым льдом.



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Экспресс-мороженое

Вставьте деревянную палочку в баночку с любимым йогуртом, после чего десерт хорошенько заморозьте. Приятного аппетита!



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Мороженое из банана

Порежьте банан на кусочки, заморозьте, измельчите блендером и снова охладите в морозилке. Вкус – потрясающий, а главное – никакой химии!



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Мягкое мороженое из морозилки

Чтобы достать из морозилки не камень, а мягкое холодное мороженое, поместите его перед закладкой в пакет с застежкой.



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Без пятен на одежде

Чтобы мороженое не осталось на вашей одежде, используйте картонные формочки для тарталеток. Проткните формочку палочкой от мороженого или поставьте в нее вафельный стаканчик с любимым пломбиром. Теперь не испачкать!



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