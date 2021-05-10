Дорожній лайфхак: як перетворити ковдру на зручну подушку

Ми не завжди маємо змогу взяти із собою ковдру та подушку. А як було б добре, якби можна було зробити два в одному... Виявляється, можна!

Як саме це зробити, дивіться на відео. Це легко та просто!

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Охайно скласти велику ковдру – справа нехитра. А ось скласти її так, щоб вона не роз'їжджалася і зберегла компактну форму подушки, зможе не кожен.

Як це зробити, продемонстровано на відео нижче.

Переглянувши відео щось може здатися незрозумілим, однак варто лише спробувати, і ви зрозумієте, що нічого складного тут немає.

Дивіться відео, як скласти ковдру та перетворити її у подушку: