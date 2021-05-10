Как это сделать, смотрите на видео. Это легко и просто!

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Аккуратно сложить большое одеяло – дело нехитрое. А вот сложить его так, чтобы оно не разъезжалось и сохранило компактную форму подушки, сможет не каждый.

Как это сделать, продемонстрировано на видео ниже.

Просмотрев видео кое-что может показаться непонятным, однако стоит только попробовать, и вы поймете, что ничего сложного здесь нет.

Смотрите видео, как сложить одеяло и превратить его в подушку: