Для романтичної вечері та на день народження: як зробити свічки власноруч

Свічки можуть надати особливої атмосфери у вашому будинку. Вони знадобляться для романтичної вечері, дня народження та навіть спа-процедур вдома.

Розповідаємо про три способи, як зробити власні свічки з предметів, що переважно є в кожного вдома. Придбати потрібно буде лише віск.

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Натуральна свічка на травах

Що вам знадобиться:

свічковий віск;

прозорий клей;

середні скляні банки;

гілочки розмарину або будь-які інші ароматні трави;

ґніт (горючий шнур всередину свічки);

прищіпки.

Приклейте гілочки або листя в скляну банку і почекайте, поки композиція висохне. Використовуючи прищіпку, тримайте ґніт в центрі банки і вливайте гарячий віск, поки стакан не наповниться.

Зачекайте, поки віск висохне, і зніміть прищіпку. Прикрасьте банку шматком конопляної мотузки або шнурком іншого матеріалу.



Натуральна свічка з гілочками розмарину / Фото 5-Minute Crafts

Свічка у формі троянди

Що вам знадобиться:

віск червоної свічки;

папір для випічки;

ґніт;

металева ложка.

Виливайте невелику кількість розтопленого воску на папір для випічки за допомогою металевої ложки. Обережно зніміть віск з аркушів до повного висихання. Це будуть пелюстки троянди.

Обгорніть ґніт двома пелюстками, а тоді додайте решту, склавши їх назовні, поки троянда не буде готова.



Троянди-свічки / Фото 5-Minute Crafts

Свічки до дня народження

Що вам знадобиться:

розплавлений свічковий віск;

форми-цифри;

свічники;

зубочистки;

ніж або лопатка;

фен;

гладка базова плита

перли або кольорові краплі (за бажанням).

Налийте розтоплений віск свічки на тарілку, створюючи товсту плівку. Зачекайте, поки він трохи застигне, але не дозволяйте йому повністю охолонути, інакше працювати буде дуже важко.

Притисніть форми-цийри на теплий віск і почекайте, поки він висохне. За допомогою ножа або лопатки приберіть надлишки воску навколо фігурок. Повторіть кроки 1, 2 і 3, щоб отримати дві однакові фігури з кожної форми.

Покладіть ґніт так, щоб він стирчав у верхній частині цифр, і покладіть зубочистку до низу.

Розтопіть віск з одного боку цифри за допомогою фена і наклейте його на гніт і зубочистку.

Якщо ви хочете прикрасити свої свічки, розтопіть їх знову феном і наклейте перли, кольорові краплі або будь-які інші прикраси, які вам подобаються.



Цифри-свічки на торт / Фото 5-Minute Crafts