Просто надягніть на тертку кульок: геніальне рішення проблеми, яка всіх уже дістала

Кухонні лайфхаки бувають настільки корисними, що максимально спрощують процес приготування будь-якої страви. Як правило, кожна господиня ділиться своїми секретами з подругами, колегами чи сусідками.

Ми хочемо вам спростити розв'язання кухонної проблеми, з якою стикається періодично кожна господиня. Лайфхак стосуватиметься тертки й… целофану.

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Лайфхак з терткою

Якщо вам потрібно натерти на дрібній тертці часник, цибулю чи імбир, для цього, як правило, варто використати найдрібнішу тертку. У процесі маленькі дірки сильно "забиваються" і ускладнюють сам процес. Окрім цього деякі продукти залишають на тертці їдкий насичений аромат, якого важко позбутися.

Під час натирання часник "забивається" у дрібній тертці / Фото Freepik

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У таких випадках обгорніть тертку целофановим пакетом і робіть свою звичну справу. Як варіант можете використати поліетиленовий пакет або декілька шарів харчової плівки.

Класний спосіб легко натерти часник / Фото Ja-gotovlu

Завдяки такому лайфхаку натертий часник чи інші продукти залишаться на целофані, а терка буде абсолютно чистою. Вам лише варто забрати подрібнений інгредієнт і ополоснути тертку.