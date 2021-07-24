Дивуйте не лише смаком, але й виглядом: як гарно прикрасити торт печивом
Джерело:24 канал
Домашній тортик завжди виходить смачним, але хочеться, щоб він ще й був гарний. Ідеї 24 діляться цікавими та простими способами оформлення домашніх десертів.
Солодкі батончики та печиво – улюблені частування дітей. Якщо ви вирішили спекти святковий тортик і хочете заохотити дітей його скуштувати, прикрасьте десерт солодощами.
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Чим можна оформити торт
Для оформлення святкового десерту використовуйте:
- шоколадні цукерки;
- кольорові драже;
- печиво;
- шоколадні батончики;
- вафельні палички;
- арахіс в шоколадній глазурі;
- мармелад, зефір або безе;
- французькі макарони;
- фрукти в шоколаді.
Як прикрасити торт
Спершу покрийте торт кремом до утворення однорідного кольору. Вирівняти поверхню можна за допомогою спеціальної лопатки.
Покрийте торт кремом та вирівняйте / Фото Pinterest
Спосіб 1.
Бортики десерту можна обкласти вафельними трубочками, довгими батончиками чи печивом. А верх торта у цьому випадку варто заповнити драже або іншими смаколиками.
Прикрасьте бортики вафельними трубочками / Фото Pinterest
Додайте смаколиків всередину / Фото Blackfriarsbakery
Спосіб 2.
Для декорацій торта використовуйте цукерки різної форми та текстури, подрібнені горіхи та печиво.
Торт можна прикрасити печивом та безе / Фото Pinterest
Який апетитний тортик / Фото Community
Спосіб 3.
Ваш тортик вийде дуже яскравим, якщо його повністю покрити драже. Використовуйте для цього кульки різних кольорів.
Цей яскравий десерт точно запам'ятають усі / Фото Camerino
Спосіб 4.
Торт також можна полити топленим шоколадом та прикрасити батончиками. Придбайте різні види смаколиків та викладіть їх зверху.
Додайте тортику родзинки за допомогою солодких батончиків / Фото Pinterest
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Ідеї у фото, як прикрасити торт печивом та батончиками
Який милий тортик із зефіром / Фото Pinterest
Обкладіть бортики трубочками, і готово / Фото Pinterest
Мінімалістичний та стильний десерт / Фото Butterscotchbakery
Бортики можна прикрасити печивом / Фото Pinterest
Додайте яскравих драже, печива та батончиків / Фото Pinterest
Ніжний рожевий колір та мінімум декору / Фото Pinterest
Яскравий декор для святкового торта / Фото Pinterest
Як вам така шоколадна насолода / Фото Baffordcakes