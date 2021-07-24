Дивуйте не лише смаком, але й виглядом: як гарно прикрасити торт печивом

Домашній тортик завжди виходить смачним, але хочеться, щоб він ще й був гарний. Ідеї 24 діляться цікавими та простими способами оформлення домашніх десертів.

Солодкі батончики та печиво – улюблені частування дітей. Якщо ви вирішили спекти святковий тортик і хочете заохотити дітей його скуштувати, прикрасьте десерт солодощами.

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Чим можна оформити торт

Для оформлення святкового десерту використовуйте:

шоколадні цукерки;

кольорові драже;

печиво;

шоколадні батончики;

вафельні палички;

арахіс в шоколадній глазурі;

мармелад, зефір або безе;

французькі макарони;

фрукти в шоколаді.

Як прикрасити торт

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Спершу покрийте торт кремом до утворення однорідного кольору. Вирівняти поверхню можна за допомогою спеціальної лопатки.



Покрийте торт кремом та вирівняйте / Фото Pinterest

Спосіб 1.

Бортики десерту можна обкласти вафельними трубочками, довгими батончиками чи печивом. А верх торта у цьому випадку варто заповнити драже або іншими смаколиками.



Прикрасьте бортики вафельними трубочками / Фото Pinterest



Додайте смаколиків всередину / Фото Blackfriarsbakery

Спосіб 2.

Для декорацій торта використовуйте цукерки різної форми та текстури, подрібнені горіхи та печиво.



Торт можна прикрасити печивом та безе / Фото Pinterest



Який апетитний тортик / Фото Community

Спосіб 3.

Ваш тортик вийде дуже яскравим, якщо його повністю покрити драже. Використовуйте для цього кульки різних кольорів.



Цей яскравий десерт точно запам'ятають усі / Фото Camerino

Спосіб 4.

Торт також можна полити топленим шоколадом та прикрасити батончиками. Придбайте різні види смаколиків та викладіть їх зверху.



Додайте тортику родзинки за допомогою солодких батончиків / Фото Pinterest

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Який милий тортик із зефіром / Фото Pinterest



Обкладіть бортики трубочками, і готово / Фото Pinterest



Мінімалістичний та стильний десерт / Фото Butterscotchbakery



Бортики можна прикрасити печивом / Фото Pinterest



Додайте яскравих драже, печива та батончиків / Фото Pinterest



Ніжний рожевий колір та мінімум декору / Фото Pinterest



Яскравий декор для святкового торта / Фото Pinterest



Як вам така шоколадна насолода / Фото Baffordcakes